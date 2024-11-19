Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 92A - 94 Bạch Đằng, Tân Bình, HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Thực hiện việc lập chứng từ bán hàng, trả hàng

- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu/ thắc mắc của khách hàng liên quan đến các sản phẩm VPP của công ty

- Tiếp nhận và xử lý thông tin về việc bảo hành và đổi trả sản phẩm

- Theo dõi và liên tục cập nhật các chính sách về sản phẩm đến khách hàng

- Chủ động liên hệ với khách hàng thông báo và gửi ưu đãi CTKM cho khách hàng

- Đôn đốc kinh doanh thu hồi công nợ đúng thời hạn và kịp thời

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí chăm sóc khách hàng ở ngành TMĐT, sản xuất….

- Có tư duy dịch vụ, giải quyết vấn đề tốt

- Chủ động, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

- Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9tr/tháng

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH

- Đánh giá lương 1 lần/năm

- Thưởng Lễ Tết, thưởng nhân viên xuất sắc, quà cho các dịp đặc biệt, việc hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV.

- Thưởng cuối năm: Dựa vào hiệu suất công việc và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty sẽ ban hành Quy chế thưởng

- Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM

