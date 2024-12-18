Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giải Pháp Giáo Dục Vivi Education làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giải Pháp Giáo Dục Vivi Education
- Điện Biên:
- 216/6 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách triển khai các hoạt động tư vấn bán hàng đối với các mảng kinh doanh của công ty: sách, trầm hương, cho thuê địa điểm tổ chức sự kiện, cho thuê văn phòng…
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh online và offline
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng theo chính sách của công ty
Lập kế hoạch và báo cáo định kỳ về bán hàng
Xử lý các vấn đề phát sinh và khiếu nại của khách hàng
Trực tư vấn khách hàng và chăm sóc khách hàng trên các kênh social của công ty
Các công việc trợ lý khác do quản lý trực tiếp giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán với khách hàng
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word
Có kiến thức cơ bản về bán hàng và chăm sóc khách hàng
Năng động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao
Sẵn sàng làm thêm giờ để hoàn thành công việc và phục vụ mục tiêu kinh doanh
Chịu được áp lực công việc và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm
Có khả năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật) là lợi thế
Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giải Pháp Giáo Dục Vivi Education Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, sản phẩm và nghiệp vụ chuyên môn
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và thành tích
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện
Các chế độ phúc lợi: sinh nhật, lễ tết,...
Được tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, đào tạo nâng cao kỹ năng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giải Pháp Giáo Dục Vivi Education
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
