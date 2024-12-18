Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giải Pháp Giáo Dục Vivi Education làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Điện Biên: - 216/6 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách triển khai các hoạt động tư vấn bán hàng đối với các mảng kinh doanh của công ty: sách, trầm hương, cho thuê địa điểm tổ chức sự kiện, cho thuê văn phòng…

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh online và offline

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng theo chính sách của công ty

Lập kế hoạch và báo cáo định kỳ về bán hàng

Xử lý các vấn đề phát sinh và khiếu nại của khách hàng

Trực tư vấn khách hàng và chăm sóc khách hàng trên các kênh social của công ty

Các công việc trợ lý khác do quản lý trực tiếp giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán với khách hàng

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word

Có kiến thức cơ bản về bán hàng và chăm sóc khách hàng

Năng động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao

Sẵn sàng làm thêm giờ để hoàn thành công việc và phục vụ mục tiêu kinh doanh

Chịu được áp lực công việc và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật) là lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giải Pháp Giáo Dục Vivi Education Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo doanh số và các chỉ tiêu kinh doanh

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, sản phẩm và nghiệp vụ chuyên môn

Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và thành tích

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện

Các chế độ phúc lợi: sinh nhật, lễ tết,...

Được tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, đào tạo nâng cao kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giải Pháp Giáo Dục Vivi Education

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin