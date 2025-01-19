Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ báo giá.

- Kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật trong hợp đồng so với hồ sơ thầu, tài liệu kỹ thuật đã nhận.

- Xây dựng tài liệu Quy trình công nghệ, Định mức vật tư (BOM), Định mức nhân công, Định mức công cụ dụng cụ, Định mức Thiết bị, Định mức vật tư tiêu hao.

- Kiểm tra, thẩm định Hướng dẫn công việc do Kỹ thuật Xí nghiệp xây dựng, chịu trách nhiệm về nội dung Hướng dẫn công việc.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Kỹ thuật Xí nghiệp trong triển khai mặt bằng công nghệ, công cụ dụng cụ, trạm test theo Quy trình công nghệ đã được phê duyệt. Tham gia đánh giá sản phẩm sản xuất loạt "O"/đầu lô.

- Xử lý các sự cố do tài liệu kỹ thuật, sự cố chưa xác định rõ nguyên nhân.

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật sau sản xuất loạt "O", sản xuất loạt.

- Thực hiện nghiên cứu tối ưu Quy trình công nghệ, công cụ dụng cụ, mặt bằng công nghệ, thao tác công nhân và nâng cao năng suất tại các điểm nghẽn trong sản xuất loạt "O".

- Tổ chức đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ nhân viên kỹ thuật sản xuất các Xí nghiệp và công nhân trong phạm vi sản phẩm phụ trách.

- Tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả đánh giá đầu lô, đề xuất cho sản xuất loạt, báo cáo rút kinh nghiệm cho sản xuất loạt.

- Tham gia học tập, huấn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thực hiện hướng dẫn, đào tạo kiến thức chuyên môn cho ngành dọc kỹ thuật theo kế hoạch do Tổng Công ty tổ chức.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Trình độ: Đại học chính quy trở lên.

+ Chuyên ngành: Điện tử viễn thông/Điện – Điện tử/ Tự động hóa/Các ngành kỹ thuật khác có liên quan.

+ Tiêu chuẩn tiếng Anh: TOEIC 450 trở lên.

Tại Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, xứng đáng với năng lực, thưởng theo hiệu quả công việc.

- Được làm việc trong Tổng Công ty sản xuất hàng đầu Việt nam với quy mô lớn (1.000 người); có bề dày lịch sử và văn hóa truyền thống với 2 lần được Đảng - Nhà nước phong tặng “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

- Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Tổng Công ty.

- Được làm việc trong môi trường năng động, hiệu quả, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên và nhiều cơ hội để phát triển nghề nghiệp cho bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel Pro Company

