Giới thiệu Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam

Từ một nhóm Kỹ sư trẻ đến từ các ngành Thiết kế – ĐH Hằng Hải, Tự động hóa – ĐH Bách Khoa, Cơ khí và Điện tử – ĐH Công Nghiệp cùng với sự cộng tác của một số Kỹ sư lâu năm công tác trong lĩnh vực Tàu biển, Dầu khí và Quân đội, ban đầu TES Industry hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị công nghệ mới và dịch vụ kỹ thuật cho các nhà máy đóng tàu và công trình biển. Qua nhiều năm nghiên cứu, phát triển và mở rộng, đến nay, TES Industry được biết đến như một nhà cung cấp chuyên nghiệp và toàn diện trong các lĩnh vực: Hàng hải, Dầu khí và Công nghiệp chung.