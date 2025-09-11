Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 01 - Lk31 KĐT Vân Canh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Công việc liên quan đến các hệ thống giám sát, đo lường và tự động hóa gồm:

- Kiểm tra đôn đốc nhà thầu thi công lắp đặt các thiết bị đo lường, giám sát (trong nhà máy, trên tàu biển và các công trình khác...)

- Sửa chữa các thiết bị đo lường, giám sát tại Công ty, hiện trường

- Nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ kỹ thuật liên quan trên

- Kiểm tra, căn chỉnh thiết bị, máy móc trước khi xuất kho

- Chuẩn bị hàng hóa, giấy tờ và đi giao hàng, bàn giao, hướng dẫn sử dụng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cao đẳng hoặc Đại học, chuyên ngành Điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử;

- Đọc hiểu được mạch điện; biết làm mạch in, hàn mạch; biết đấu tủ điện là lợi thế;

- Sức khỏe tốt

Tại Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: Từ 8 đến 15 triệu (hoặc cao hơn, tùy khả năng đáp ứng công việc)

- Phụ cấp ăn trưa, thưởng và công tác phí theo công việc

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi ký hợp đồng chính thức

- Được nghỉ chiều thứ bảy hằng tuần, nghỉ Lễ, Tết theo chế độ của luật lao động

- Lương tháng 13, thưởng ngày lễ theo qui định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin