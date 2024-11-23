Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu

Mức lương Từ 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

Kiểm soát chất lượng tư vấn của nhân viên Shopee CS (Contact KH qua Call/ Chat/ Email)

Phối hợp với Supervisor làm rõ các vấn đề tồn đọng và giải quyết các vấn đề.

Kết hợp với Supervisor để nâng cao chất lượng Agent.

Giám sát nội dung Call/ Chat/ Email và đánh giá chất lượng của nhân viên theo phân công, chỉ tiêu và các tiêu chí đã được đề ra.

Cung cấp thông tin phản hồi tới nhân viên thông qua kết quả giám sát định kỳ.

Phát hiện và báo cáo kịp thời các lỗi nghiệp vụ/ vấn đề ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ.

Duy trì việc cập nhật các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên nhằm đảm bảo công tác giám sát được thực hiện chặt chẽ với các quy định/ thông tin hiện hành.

Thực hiện các khóa training kỹ năng mềm và củng cố nghiệp vụ cho nhân viên.

Thực hiện báo cáo theo phân công định kỳ (tuần/ quý).

Yêu Cầu Công Việc

· Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý ( QA hoặc Temleader) hoặc 2 – 3 năm ở vị trí Senior hỗ trợ QA ngành Call center

· Có kiến thức về Thương mại điện tử

· Có kinh nghiệm training, coaching

· Có kỹ năng present meeting

· Có khả năng phân tích report dựa trên data, sử dụng thành thạo G-sheet

· Có kĩ năng phân tích record đưa ra vấn đề và biện pháp khắc phục

· Có kĩ năng truyền đạt và tạo cảm hứng cho nhân viên.

· Biết lập kế hoạch phát triển nhân viên theo lộ trình.

· Đảm bảo bảo mật thông tin

Quyền Lợi

Lương thỏa thuận theo năng lực

Làm việc giờ hành chính, 9h - 18h, nghỉ 2 ngày thứ 7 và cố định chủ nhật trong tháng ( Công chuẩn 24)

Được trang bị đầy đủ máy tính, công cụ làm việc khi làm việc tại địa chỉ Công ty.

Được hỗ trợ gửi xe miễn phí.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ thai sản,...) sau 2 tháng thử việc.

Lương thưởng hấp dẫn, tiệc tất niên toàn công ty, thưởng các ngày lễ, tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển

