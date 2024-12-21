Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB
Ngày đăng tuyển: 21/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/01/2025
Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB

Nhân viên tư vấn tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- PGD Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển kinh doanh:
Tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm huy động, thẻ, vay tiêu dùng (theo định hướng của TGD NHBL trong từng thời kỳ).
Trọng tâm phát triển khách hàng, bán mới sản phẩm cho khách hàng để tăng trưởng doanh số bán hàng theo chỉ tiêu đươc giao.
Hướng dẫn KH hoàn thiện hồ sơ làm thẻ tín dụng theo quy định.
Đáp ứng nhu cầu dịch vụ tín dụng; đảm bảo sự an toàn, nhanh chóng, chính xác cho khách hàng.
Chăm sóc, tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng, duy trì và phát triển các mối quan hệ từ khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng.
Tham gia tích cực và đóng góp hiệu quả cho các hoạt động Tổ chức bán hàng của TT KHCN, khu vực, vùng.
2. Quản lý chất lượng dịch vụ:
Tư vấn đúng, đầy đủ thông tin sản phẩm của khách hàng theo quy định.
Phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo tiến độ xử lý yêu cầu của KH được kịp thời.
Phục vụ khách hàng theo 4 tiêu chí " Chào - Cười - Cám ơn - Chúc" nhằm đem đến cho khách hàng sự hài lòng khi giao dịch và sử dụng dịch vụ, sản phẩm của MSB.
Thực hiện tiêu chuẩn 5S: Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, sẵn sàng, săn sóc cơ sở vật chất, những vật dụng hồ sơ, tài liệu cần thiết nhằm xây dựng hình ảnh Ngân hàng có không gian chuyên nghiệp, mang lại sự thuận tiện, hài lòng cho khách hàng.
Thực hiện đúng kỹ năng giao tiếp và quy trình giải quyết khiếu nại và thắc mắc của KH.
3. Quản lý tuân thủ và kiểm soát rủi ro
Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, chức năng đúng thẩm quyền được quy định trong các VB của RB và MSB.
Tuân thủ đúng các Quy định về lãi suất, tỷ giá, phí và các hạn mức theo đúng theo quy định hiện hành của RB và MSB. Trình Lãnh đạo cấp trên phê duyệt khi vượt thẩm quyền
Báo cáo kịp thời và trung thực các phát sinh có tính rủi ro lên lãnh đạo cấp trên.
Thực hiệnviệc tuân thủ đúng các quy trình, quy chế các văn bản nghiệp vụ tín dụng và các VB khác của MSB.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ:Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
1.Trình độ:
2. Kinh nghiệm:
Chấp nhận sinh viênmới ra trường.
Ưu tiên ứng viêncó kinh nghiệm về bán hàng trực tiếp trên 01 năm và có thành tích bán hàng nổi bật (đặc biệt trong lĩnh vực Dịch vụ Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm).
3. Kiến thức:
Hiểu biết rõ về sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng đối với KHCN.
Hiểu biết về hoạt động kinh doanh Ngân hàng.
4. Yêu cầu khác:
Giao tiếp tốt, tự tin, có khả năng trình bày diễn đạt 1 cách rõ ràng, hiệu quả.
Ưu tiên có mối quan hệ xã hội rộng, có khả năng xây dựng và phát triển KH mới.
Tuổi từ 22 - 35.
Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt, chịu được tần suất đi lại nhiều, trung thực, liêm chính trong các hoạt động.
Thích thử thách, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực cao.

Tại Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB Thì Được Hưởng Những Gì

1, Lương thưởng hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.
Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng).
Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.
2, Chính sách phúc lợi toàn diện:
Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân thọ riêng cho cán bộ nhân viên MSB.
Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...
Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.
3, Đào tạo và thăng tiến:
Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.
Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.
Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.
Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.
4, Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:
Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.
Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.
Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.
Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB

Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa tháp A (Tòa nhà TNR), số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

