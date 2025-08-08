Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 100 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Tầng 2, Tòa nhà Hoa Mai, 262 Ngô Quyền, Phường Tân Bình, TP Hải Dương ...và 12 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

1. Thực hiện hoạt động kinh doanh, tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng

Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm vay, ưu đãi của Công ty.

Tự tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay bên ngoài. Nguồn khách hàng mới tiềm năng của cá nhân.

Kết hợp khai thác khách hàng tiềm năng từ danh sách khách hàng cũ.

Tiếp nhận hoàn thành các hồ sơ vay, giải đáp và hướng dẫn thủ tục giải ngân cho khách hàng.

Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh tại từng thời điểm.

2. Chăm sóc khách hàng

Thực hiện các công tác chăm sóc khách hàng trước và sau khi giải ngân khoản vay.

Phối hợp thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng từ công ty.

3. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp ở từng thời điểm khác nhau

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp THPT (12/12) trở lên

Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh hoặc dịch vụ

Hiểu tâm lý khách hàng

Giao tiếp tốt

Kỹ năng thuyết phục

Kỹ năng đàm phán

Thành thạo địa bàn ứng tuyển

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ (8h30 - 17h30)

Từ Thứ Hai đến Sáng Thứ Bảy (chiều Thứ Bảy, Chủ Nhật, Lễ Tết nghỉ)

Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (lương cứng + hoa hồng doanh số)

Phép năm 12 ngày trong một năm dương lịch và 11 ngày Lễ Tết theo Luật

Ký hợp đồng lao động chính thức với Shinhan finance, tham gia BHXH theo Luật, Bảo hiểm sức khỏe theo chính sách hiện hành của Công ty

Thưởng theo kết quả kinh doanh và chính sách công ty quy định vào từng thời điểm

Được đào tạo nghiệp vụ Tài Chính Ngân Hàng và lộ trình cơ hội thăng tiến tối thiểu 6 tháng

Tham quan nghỉ mát, du lịch teambuilding, tiệc cuối năm, sinh nhật, các dịp lễ 8/3, Trung Thu... phúc lợi từ Công Đoàn hấp dẫn quan tâm đến đời sống nhân viên

Lưu ý:

Ứng viên vui lòng ghi rõ địa điểm mong muốn làm việc (VD: Hà Nội_Quận...,Hải Phòng) trong phần tiêu đề CV hoặc nội dung email ứng tuyển, để bộ phận tuyển dụng sẽ sắp xếp và liên hệ nếu phù hợp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin