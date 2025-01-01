Công việc Tuyển dụng việc làm tư vấn tài chính mới nhất [Tháng 1/2025]

Hiện nay, tuyển dụng việc làm tư vấn tài chính đang có nhu cầu tìm kiếm rất cao, với mức lương cạnh tranh dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Ứng viên có đam mê với lĩnh vực tài chính và những kỹ năng mềm cần thiết có thể lựa chọn các vị trí tư vấn tài chính cá nhân hoặc doanh nghiệp để phát triển sự nghiệp.

1. Nhu tuyển dụng việc làm tư vấn tài chính hiện nay

Thị trường tư vấn tài chính cá nhân (PFA) tại Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn tăng trưởng bùng nổ. Theo báo cáo của McKinsey, quy mô thị trường PFA dự kiến sẽ đạt 600 tỷ USD vào năm 2027, tăng trưởng trung bình 11% mỗi năm.

Sự tăng trưởng ấn tượng này kéo theo nhu cầu tuyển dụng tư vấn tài chính ngày càng cao. Không chỉ PFA, lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng.

Quy mô thị trường dịch vụ tư vấn toàn cầu ước tính đạt 323,88 tỷ USD vào năm 2024 và có thể đạt 431,89 tỷ USD vào năm 2029, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (CAGR) 4,96%. Sự gia tăng này không chỉ đến từ nhu cầu của cá nhân mà còn từ các tổ chức đang tìm kiếm giải pháp tối ưu hóa hiệu suất và giảm chi phí.

Thị trường tuyển dụng việc làm Tư vấn tài chính đang nở rộ

Bên cạnh đó, những thay đổi trong môi trường kinh doanh, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19, đã thúc đẩy chuyển đổi số và làm việc từ xa, tạo ra cơ hội lớn cho các chuyên gia tư vấn tài chính trong việc hướng dẫn khách hàng quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp.

Với sự phức tạp gia tăng trong các dự án tài chính, nhu cầu về tư vấn chuyên sâu và chính xác ngày càng trở nên cấp thiết, từ đó mở ra triển vọng việc làm phong phú cho những người làm trong ngành này.

2. Mức thu nhập trung bình của việc làm tư vấn tài chính

Theo báo cáo thị trường tuyển dụng năm 2024, mức thu nhập của nhân viên tư vấn tài chính tại Việt Nam có sự biến động lớn, phụ thuộc vào quy mô và loại hình doanh nghiệp cũng như kinh nghiệm cá nhân. Mức lương trung bình cho việc làm Tư vấn tài chính dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, với những chuyên viên xuất sắc có thể nhận từ 25.000.000 VNĐ/tháng trở lên.

Cụ thể, đối với những người mới vào nghề (0-1 năm kinh nghiệm), lương có thể chỉ từ 2.000.000 - 4.000.000 VNĐ/tháng. Khi có từ 2-4 năm kinh nghiệm, con số này tăng lên từ 5.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng. Chuyên viên tư vấn tài chính với 4-8 năm kinh nghiệm có thể kiếm từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, trong khi trưởng phòng có mức lương từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

Đặc biệt, những giám đốc tư vấn tài chính với hơn 10 năm kinh nghiệm có thể đạt mức thu nhập từ 25.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Ngoài ra, mức lương cho các vị trí tư vấn tài chính cá nhân có thể đạt từ 6.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, với cơ hội nhận hoa hồng cao, tạo tiềm năng thu nhập lớn dựa theo năng lực.

Năng lực hoàn thành KPI sẽ quyết định lương của nhân viên Tư vấn tài chính

3. Những việc làm tư vấn tài chính phổ biến hiện nay

Việc làm Tư vấn tài chính đang đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn và hỗ trợ khách hàng đưa ra những quyết định tài chính đúng đắn. Nghề này hiện nay rất được săn đón. Thống kê nhanh trên các trang tuyển dụng trực tuyến, hơn 9000+ việc làm Tư vấn tài chính thuộc các lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng và chứng khoán… được đăng tuyển mỗi ngày.

3.1. Tư vấn tài chính bảo hiểm

Tư vấn tài chính bảo hiểm tập trung vào việc giúp khách hàng lựa chọn các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu cá nhân hoặc gia đình. Chuyên viên tư vấn sẽ phân tích các rủi ro mà khách hàng có thể gặp phải và đề xuất giải pháp bảo vệ tài chính thông qua các gói bảo hiểm như nhân thọ, sức khỏe và tài sản.

Vị trí việc làm Tư vấn tài chính bảo hiểm cũng cung cấp thông tin về quyền lợi và điều khoản hợp đồng, giúp khách hàng đưa ra quyết định đúng đắn nhằm bảo vệ tài chính trong tương lai.

3.2. Tư vấn tài chính ngân hàng

Tư vấn tài chính là một lĩnh vực quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng, liên quan đến việc hỗ trợ khách hàng quản lý tài sản và các sản phẩm tài chính của ngân hàng. Chuyên viên sẽ giúp khách hàng lựa chọn tài khoản tiết kiệm, khoản vay hoặc thẻ tín dụng phù hợp với khả năng tài chính và mục tiêu của họ. Họ cũng cung cấp những phân tích về lãi suất, các chương trình khuyến mãi và hướng dẫn cách tối ưu hóa lợi ích từ các dịch vụ ngân hàng.

3.3. Tư vấn tài chính chứng khoán

Trong lĩnh vực chứng khoán, việc làm Tư vấn tài chính của các chuyên viên tư vấn là phân tích thị trường, dự báo xu hướng và cung cấp thông tin về các công ty niêm yết. Thông qua việc tư vấn những chiến lược đầu tư phù hợp, các chuyên viên này không chỉ hỗ trợ khách hàng trong việc đưa ra quyết định đầu tư chính xác, nhằm gia tăng lợi nhuận mà còn giúp họ quản lý rủi ro một cách hiệu quả, an toàn.

Có rất nhiều việc làm tư vấn tài chính phổ biến hiện nay

4. Các loại hình việc làm tư vấn tài chính phổ biến

Trong lĩnh vực tư vấn tài chính, có hai loại hình chính mà các chuyên viên thường đảm nhận đó là: việc làm Tư vấn tài chính cá nhân và Tư vấn tài chính cá nhân doanh nghiệp. Trong đó, tư vấn tài chính cá nhân tập trung vào mục tiêu cá nhân của từng khách hàng, còn tư vấn tài chính doanh nghiệp hướng đến mục tiêu tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp.

4.1. Tư vấn tài chính cá nhân

Tư vấn tài chính cá nhân là một trong những lĩnh vực sôi động nhất hiện nay. Với vai trò là người đồng hành tin cậy, chuyên viên tư vấn sẽ giúp khách hàng xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân hiệu quả, bao gồm: lập ngân sách, quản lý nợ, đầu tư, bảo hiểm và kế hoạch nghỉ hưu.

Đối tượng khách hàng của loại hình này rất đa dạng, bao gồm những người đi làm, gia đình có con cái và cả những cá nhân đang tìm kiếm giải pháp đầu tư an toàn. Để thành công, chuyên viên cần có khả năng lắng nghe, thấu hiểu và tư vấn cho khách hàng những giải pháp tài chính phù hợp với từng giai đoạn và mục tiêu cá nhân.

4.2. Tư vấn tài chính doanh nghiệp

So với hình thức tư vấn tài chính cá nhân thì tư vấn tài chính doanh nghiệp phức tạp hơn, đòi hỏi chuyên viên phải có kiến thức sâu rộng về tài chính doanh nghiệp, thị trường và các quy định pháp luật liên quan. Nhiệm vụ chính của chuyên viên là hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định tài chính quan trọng, như: đầu tư, sáp nhập, mua lại, tái cấu trúc,....

Bên cạnh đó, chuyên viên còn phải tư vấn về quản lý rủi ro, tối ưu hóa thuế và xây dựng báo cáo tài chính. Với hình thức này, đối tượng khách hàng hướng đến là các doanh nghiệp vừa và lớn, đang tìm kiếm sự hỗ trợ để cải thiện hiệu quả tài chính và phát triển bền vững.

Vị trí tuyển việc làm Tư vấn tài chính này cần những ứng viên có khả năng tư duy chiến lược, phân tích số liệu và giao tiếp hiệu quả với các cấp quản lý trong doanh nghiệp.

Cả hai loại hình việc làm Tư vấn tài chính đều đòi hỏi chuyên viên tư vấn phải cập nhật liên tục kiến thức về thị trường

5. Yêu cầu khi tìm việc làm tư vấn tài chính

Việc làm Tư vấn tài chính mang lại cơ hội phát triển bản thân và gặt hái thu nhập xứng đáng. Tuy nhiên, thị trường tài chính luôn biến động không ngừng, vì vậy, một chuyên viên tư vấn tài chính giỏi cần phải linh hoạt, thích nghi nhanh với những thay đổi và luôn sẵn sàng cập nhật kiến thức mới.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng làm nền tảng: Hiểu sâu về các sản phẩm tài chính: chứng khoán, bảo hiểm, quỹ đầu tư,.... Nắm vững các nguyên tắc kế toán, phân tích tài chính và đánh giá rủi ro. Cập nhật liên tục các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư.

Kỹ năng giao tiếp mềm dẻo, xuất sắc: Khả năng lắng nghe, thấu hiểu và đặt câu hỏi đúng trọng tâm để nắm bắt nhu cầu của khách hàng. Kỹ năng thuyết trình mạch lạc, rõ ràng và thuyết phục để giải thích các vấn đề tài chính phức tạp một cách đơn giản. Xây dựng mối quan hệ tin cậy với khách hàng dựa trên sự chuyên nghiệp và tận tâm.

Kỹ năng phân tích số liệu chuyên sâu và đánh giá rủi ro: Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu để đưa ra những quyết định đầu tư tối ưu. Đánh giá một cách khách quan các rủi ro tiềm ẩn và đưa ra các giải pháp quản lý rủi ro hiệu quả.

Kỹ năng tư duy, lập luận logic và sáng tạo: Khả năng tư duy phản biện, đưa ra các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề tài chính phức tạp. Phân tích, tổng hợp thông tin một cách nhạy bén và chính xác. Khả năng làm việc độc lập và nhóm hiệu quả, chịu được áp lực cao và hoàn thành công việc đúng tiến độ. Làm việc hiệu quả trong môi trường nhóm, hợp tác với các đồng nghiệp để đạt được mục tiêu chung.

Tính cách: Trung thực, tận tâm và luôn có trách nhiệm cao với công việc. Có tinh thần cầu tiến, quan sát, học hỏi và không ngừng nâng cao kiến thức. Sáng tạo, năng động và có khả năng hòa nhập, thích nghi nhanh với những thay đổi.



Lưu ý: Để trở thành một chuyên viên tư vấn tài chính thành công, bạn cần không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân. Ngoài những yêu cầu trên, một thái độ làm việc tích cực, sự đam mê với lĩnh vực tài chính cũng là những yếu tố quan trọng giúp bạn phát triển trong ngành nghề này. Ngoài ra, mỗi nhà tuyển dụng việc làm Tư vấn tài chính sẽ đưa ra các yêu cầu cụ thể, vì vậy bạn cần chủ động cập nhật thông tin trước khi ứng viên.

Ứng viên cần nắm rõ những yêu cầu cần thiết khi tìm việc làm tư vấn tài chính

Tư vấn tài chính là một nghề nghiệp đầy thách thức nhưng cũng rất hấp dẫn. Với kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng giao tiếp tốt và sự đam mê, các chuyên viên tư vấn có thể tạo ra giá trị lớn cho khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của thị trường tài chính. Đồng thời, việc làm Tư vấn tài chính có thể mang lại cho bạn mức thu nhập hấp dẫn.