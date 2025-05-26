Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ MTC GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ MTC GROUP
Ngày đăng tuyển: 26/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/06/2025
Nhân viên tư vấn tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại Công ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ MTC GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: NXLP

- 27 Đường Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

• Gọi điện tư vấn các sản phẩm vay tiêu dùng đến khách hàng theo data có sẵn được cung cấp từ công ty
• Giải thích rõ ràng các điều kiện vay, lãi suất, thời hạn thanh toán và quy trình đăng ký.
• Thuyết phục khách hàng hoàn tất hồ sơ và hỗ trợ xử lý các bước tiếp theo cùng bộ phận thẩm định.
• Theo dõi và chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình đăng ký và giải ngân.
• Đảm bảo đạt các chỉ tiêu về số lượng cuộc gọi, tỷ lệ chốt hồ sơ và các KPI khác được giao theo tuần/tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ, từ 20–35 tuổi. Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo), ưu tiên đã từng làm telesales tài chính, bảo hiểm, BDS, CSKH...
• Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục và xử lý từ chối khách hàng.
• Chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật cao.
• Biết sử dụng máy tính cơ bản (Word, Excel, Google Sheet, phần mềm gọi điện).

Tại Công ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ MTC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: từ 5.000.000 – 7.300.000 triệu đồng/tháng (theo năng lực).
• Hoa hồng không giới hạn: theo từng hợp đồng giải ngân thành công.
• Thưởng KPI + Thưởng nóng theo hồ sơ giải ngân
• Được đào tạo bài bản, cầm tay chỉ việc từ A-Z.
• Môi trường năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng lên vị trí trưởng nhóm sau 3–6 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ MTC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: NXLP - 27 Đường Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Thủ Đức, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

