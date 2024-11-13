Tuyển Kho vận Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Digiworld là công ty cung cấp dịch vụ phát triển thị trường; phân phối chính thức tại Việt Nam. Hiện tại công ty có hệ thống phân phối với 16.000 đại lý trên toàn quốc với sự tin tưởng hợp tác của các hãng công nghệ hàng đầu Acer, Apple, Asus, Dell, HP, Huawei, Lenovo, Logitech, MSI, Seagate, Xiaomi...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chịu trách nhiệm quản lý kho linh phụ kiện tại Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Bảo hành Xiaomi

Quản lý kho linh phụ kiện, hàng hóa, bảo quản/sắp xếp hàng hóa trong kho bảo đảm an toàn và dễ dàng trong việc nhập/xuất, kiểm đếm.

Thực hiện nhập hàng, sắp xếp hàng hóa trong kho

Xuất linh kiện cho nhân viên kĩ thuật theo yêu cầu

Đảm bảo không mất mát hàng hóa, kho luôn gọn gàng, sạch sẽ

Kiểm kho định kỳ, thực hiện kiểm kê, đối chiếu số liệu với kế toán.

thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo theo quy định.

Làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy (8h00 - 17h30)

Làm việc tại: Số 3093 ĐL Hùng Vương, Ph.Vân Cơ, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Nam/Nữ từ 22 đến 30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên các chuyên nghành

Có từ 01 năm kinh nghiệm kho trở lên, ưu tiên từng làm tại các trung tâm sửa chữa, dịch vụ bảo hành điện tử, điện máy,...

Có tư duy hệ thống, khả năng sắp xếp hàng hóa khoa học và tiện lợi

Giao tiếp vui vẻ, khéo léo, không nói giọng địa phương

Có kiến thức về các sản phẩm tin học, điện thoại, đồ gia dụng...

Sử dụng tốt tin học văn phòng (Đặc biệt là Excel và Word)

Cẩn thận, chăm chỉ và trung thực

Thu nhập tháng gồm Lương cơ bản & Phụ cấp

Thưởng tháng 13, Thưởng thành tích cá nhân (KPI) theo năm

Điều chỉnh lương định kỳ hằng năm

Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Chính sách du lịch năm, kickoff quý và khám sức khỏe định kỳ,

Trang bị đầy đủ Laptop, VPP phục vụ công việc

Cơ hội làm việc môi trường chuyên nghiệp hàng đầu trên thị trường

Tiếp cận hệ thống, quy trình, phần mềm chuyên nghiệp (ERP)

Được đào tạo và phát triển lộ trình nghề nghiệp

