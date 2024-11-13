Tuyển Kho vận Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2024
Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company

Kho vận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kho vận Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: Số 3093 ĐL Hùng Vương, Ph.Vân Cơ, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, TP Việt Trì

Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Digiworld là công ty cung cấp dịch vụ phát triển thị trường; phân phối chính thức tại Việt Nam. Hiện tại công ty có hệ thống phân phối với 16.000 đại lý trên toàn quốc với sự tin tưởng hợp tác của các hãng công nghệ hàng đầu Acer, Apple, Asus, Dell, HP, Huawei, Lenovo, Logitech, MSI, Seagate, Xiaomi...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Chịu trách nhiệm quản lý kho linh phụ kiện tại Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Bảo hành Xiaomi
Quản lý kho linh phụ kiện, hàng hóa, bảo quản/sắp xếp hàng hóa trong kho bảo đảm an toàn và dễ dàng trong việc nhập/xuất, kiểm đếm.
Thực hiện nhập hàng, sắp xếp hàng hóa trong kho
Xuất linh kiện cho nhân viên kĩ thuật theo yêu cầu
Đảm bảo không mất mát hàng hóa, kho luôn gọn gàng, sạch sẽ
Kiểm kho định kỳ, thực hiện kiểm kê, đối chiếu số liệu với kế toán.
thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo theo quy định.
Làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy (8h00 - 17h30)
Làm việc tại: Số 3093 ĐL Hùng Vương, Ph.Vân Cơ, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 22 đến 30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên các chuyên nghành
Có từ 01 năm kinh nghiệm kho trở lên, ưu tiên từng làm tại các trung tâm sửa chữa, dịch vụ bảo hành điện tử, điện máy,...
Có tư duy hệ thống, khả năng sắp xếp hàng hóa khoa học và tiện lợi
Giao tiếp vui vẻ, khéo léo, không nói giọng địa phương
Có kiến thức về các sản phẩm tin học, điện thoại, đồ gia dụng...
Sử dụng tốt tin học văn phòng (Đặc biệt là Excel và Word)
Cẩn thận, chăm chỉ và trung thực

Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tháng gồm Lương cơ bản & Phụ cấp
Thưởng tháng 13, Thưởng thành tích cá nhân (KPI) theo năm
Điều chỉnh lương định kỳ hằng năm
Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Chính sách du lịch năm, kickoff quý và khám sức khỏe định kỳ,
Trang bị đầy đủ Laptop, VPP phục vụ công việc
Cơ hội làm việc môi trường chuyên nghiệp hàng đầu trên thị trường
Tiếp cận hệ thống, quy trình, phần mềm chuyên nghiệp (ERP)
Được đào tạo và phát triển lộ trình nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, Tòa nhà Etown Central, số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

