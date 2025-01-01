Tất cả địa điểm
Tổng 1,414 kết quả / Từ khoá "Kho vận"
Công việc Kho vận

-

Có 1,414 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Hạn nộp: 26/09/2025
Kiên Giang Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Định Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 6 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Tuyển Nhân viên kho Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHÃN HIỆU TOÀN CẦU LAC (VIETNAM)
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH NHÃN HIỆU TOÀN CẦU LAC (VIETNAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH NHÃN HIỆU TOÀN CẦU LAC (VIETNAM)
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KHO VẬN VIETTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KHO VẬN VIETTEL làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KHO VẬN VIETTEL
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU SÀI GÒN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU SÀI GÒN
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC
Tuyển Nhân viên kho TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 7 Triệu
TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ LOGISTICS VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên kho CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ LOGISTICS VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CJ LOGISTICS VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI
Tuyển Nhân viên kho NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KHO VẬN VIETTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KHO VẬN VIETTEL làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KHO VẬN VIETTEL
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG HENG
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG HENG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG HENG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company
Tuyển Nhân viên kho Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOOIMOM VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MOOIMOM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH MOOIMOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 4 - 7 Triệu
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Đà Nẵng Cần Thơ Hồ Chí Minh Hà Nam Còn 1 ngày để ứng tuyển 3.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DV HOA VY
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TM DV HOA VY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM DV HOA VY
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) làm việc tại Long An thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)
Hạn nộp: 14/09/2025
Long An Còn 1 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kho vận đang tăng cao tại TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh công nghiệp. Mức lương cho các vị trí này dao động từ 6.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Để có thu nhập hấp dẫn, ứng viên cần trang bị những kiến thức và kỹ năng chuyên môn như quản lý kho, vận chuyển hàng hóa, sử dụng phần mềm quản lý kho.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Vận tải/Kho vận

Ngành Vận tải - Kho vận hiện đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu tuyển dụng, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh chóng và thương mại điện tử bùng nổ.

Theo số liệu thống kê mới nhất năm 2024 của Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, ngành vận tải - kho bãi ghi nhận mức tăng trưởng nhu cầu tuyển dụng lên đến 80,01%, tương đương với 3.287 việc làm mới (chiếm 4,58% tổng nhu cầu tuyển dụng).

Số liệu trên phản ánh sự gia tăng đáng kể trong nhu cầu vận chuyển và kho bãi của các doanh nghiệp, đặc biệt khi nhu cầu giao nhận hàng hóa và xử lý đơn hàng từ các nền tảng thương mại điện tử ngày càng tăng. Sự phát triển mạnh mẽ của các công ty logistics và nhà vận chuyển, cùng với việc mở rộng cơ sở hạ tầng kho vận, là yếu tố thúc đẩy sự gia tăng này.

Nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng mở ra nhiều cơ hội tuyển dụng việc làm kho vận
Nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng mở ra nhiều cơ hội tuyển dụng việc làm kho vận

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm Vận tải/Kho vận

Trong ngành Vận tải/Kho vận, mức thu nhập dao động khá rộng tùy thuộc vào vị trí công việc, kinh nghiệm và quy mô doanh nghiệp. Mức lương trung bình chung cho các vị trí trong ngành này thường nằm trong khoảng từ 6.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

Các công việc yêu cầu trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cao sẽ có mức lương tốt hơn, đặc biệt ở các vị trí như nhân viên điều phối, chuyên viên điều vận hay nhân viên xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, với những người mới vào nghề hoặc có ít kinh nghiệm, mức lương sẽ thấp hơn, dao động từ 5.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng.

Mức lương theo từng vị trí

Việc làm Vận tải/Kho vận

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Nhân viên giao nhận

5.000.000 - 10.000.000

Nhân viên vận đơn

6.000.000 - 12.000.000

Nhân viên hiện trường

6.000.000 - 15.000.000

Nhân viên vận hành kho

6.000.000 - 20.000.000

Nhân viên vận chuyển

12.000.000 - 20.000.000

Nhân viên điều vận

7.000.000 - 30.000.000

Nhân viên logistics

8.000.000 - 10.000.000

Nhân viên xuất nhập khẩu

8.500.000 - 20.000.000

Ngoài lương cơ bản, một số vị trí việc làm kho vận còn nhận thêm khoản thưởng hoặc hoa hồng từ các giao dịch thành công, giúp nâng cao thu nhập tổng thể. Mức lương trong ngành này không chỉ phụ thuộc vào thâm niên mà còn chịu ảnh hưởng từ quy mô và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Các vị trí nhân viên điều vận hay nhân viên xuất nhập khẩu thường có mức lương cao hơn
Các vị trí nhân viên điều vận hay nhân viên xuất nhập khẩu thường có mức lương cao hơn

3. Những việc làm Vận tải/Kho vận phổ biến hiện nay

Thị trường tuyển dụng việc làm kho vận, vận tải hiện nay vô cùng sôi động, với nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn. Các vị trí tuyển dụng phổ biến nhất bao gồm nhân viên vận hành kho, nhân viên hiện trường, nhân viên vận chuyển, nhân viên vận đơn, nhân viên giao hàng, nhân viên xuất nhập khẩu….

3.1. Nhân viên vận hành kho

Nhân viên vận hành kho chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hàng hóa tại kho, từ việc kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa, đến việc điều phối bốc xếp và giao nhận hàng. Yêu cầu tuyển dụng việc làm kho vận này đòi hỏi nhân viên phải có khả năng làm việc cẩn thận và chính xác, đồng thời có kỹ năng sắp xếp, tổ chức hợp lý.

Nhân viên kho cần phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo hàng hóa được bảo quản đúng quy cách và giao đến tay khách hàng một cách chính xác và kịp thời. Đặc biệt, nhân viên vận hành kho phải biết cách xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận chuyển và lưu trữ hàng hóa. Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỹ năng giao tiếp và khả năng quản lý kho hiệu quả để đảm bảo hoạt động vận hành không bị gián đoạn.

3.2. Nhân viên hiện trường

Nhân viên hiện trường (hay còn gọi là nhân viên vận hành) là những người làm việc trực tiếp tại các kho bãi hoặc cảng, nơi hàng hóa được tiếp nhận và xử lý. Công việc hàng ngày của nhân viên kho bao gồm tiếp nhận tài liệu, thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa và theo dõi tiến độ vận chuyển.

Ngoài ra, nhân viên hiện trường cũng phải đảm bảo việc kiểm soát chất lượng và số lượng hàng hóa đúng yêu cầu, đồng thời làm việc chặt chẽ với các đối tác, hãng tàu, hoặc đơn vị giao nhận. Ngoài các tiêu chuẩn tuyển dụng việc làm kho vận, yêu cầu công việc đối với nhân viên hiện trường bao gồm kiến thức về thủ tục hải quan, kỹ năng xử lý giấy tờ và khả năng làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm cao.

3.3. Nhân viên vận chuyển

Nhân viên vận chuyển chịu trách nhiệm vận hành các phương tiện vận tải như xe tải, xe đầu kéo hoặc container để chuyển hàng hóa từ điểm xuất phát đến điểm đích. Ngoài cầu khả năng lái xe thành thạo và an toàn, yêu cầu tuyển dụng nhân viên vận chuyển thường đi kèm kỹ năng tổ chức công việc để đảm bảo việc giao nhận hàng hóa đúng lịch trình và an toàn.

Người lái xe cần kiểm tra xe trước khi khởi hành để đảm bảo phương tiện hoạt động tốt, kiểm kê tải trọng và giám sát tình trạng các kiện hàng trong suốt quá trình vận chuyển. Bên cạnh đó, nhân viên vận chuyển cũng cần có khả năng báo cáo về các sự cố có thể xảy ra trên đường, như tai nạn hoặc điều kiện giao thông xấu, và có thể cần sửa chữa phương tiện khi phát sinh sự cố nhỏ.

Nhân viên vận chuyển cần có năng giải quyết tình huống khẩn cấp
Nhân viên vận chuyển cần có năng giải quyết tình huống khẩn cấp

3.4. Nhân viên vận đơn

Nhân viên vận đơn đảm nhiệm việc quản lý và theo dõi các đơn hàng từ khi nhận đơn đến khi hàng hóa được giao đến tay khách hàng. Công việc của họ bao gồm việc lên mã đơn hàng, đóng gói, xử lý các chứng từ liên quan và đảm bảo việc giao nhận hàng hóa diễn ra chính xác và đúng thời gian. Họ cũng phải phối hợp với các bộ phận liên quan như kho vận, vận tải, và đội ngũ giao hàng để đảm bảo quy trình vận chuyển diễn ra thông suốt.

Ngoài ra, nhân viên vận đơn cần có khả năng quản lý thông tin tốt, làm việc với các đối tác và khách hàng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình vận chuyển.

3.5. Nhân viên giao hàng

Nhân viên giao hàng là người trực tiếp thực hiện công việc giao nhận hàng hóa từ kho đến tận tay khách hàng. Thông thường, họ sử dụng xe máy để vận chuyển hàng hóa với phạm vi giao hàng trong khu vực nhỏ hơn so với nhân viên vận chuyển sử dụng xe tải hay xe đầu kéo.

Việc làm kho vận này đòi hỏi ứng viên có khả năng khả năng lái xe an toàn, xử lý tình huống giao hàng linh hoạt và đảm bảo hàng hóa đến đúng địa chỉ mà không bị hư hại. Ngoài ra, nhân viên giao hàng cũng cần có khả năng giao tiếp tốt để xác nhận thông tin với khách hàng và xử lý các yêu cầu hoặc vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận.

Nhân viên giao hàng thường làm việc trong các lĩnh vực thương mại điện tử, thực phẩm, bưu phẩm...
Nhân viên giao hàng thường làm việc trong các lĩnh vực thương mại điện tử, thực phẩm, bưu phẩm...

3.6. Nhân viên điều vận

Nhân viên điều vận là người chịu trách nhiệm theo dõi và điều phối quá trình vận tải của các phương tiện và hàng hóa, đảm bảo các công đoạn vận chuyển diễn ra hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Vị trí này đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng làm việc nhóm cao để đảm bảo rằng các bộ phận khác phối hợp hiệu quả trong việc thực hiện giao nhận. Mô tả việc làm nhân viên điều vận thường bao gồm việc sắp xếp lộ trình giao hàng hợp lý, điều phối các phương tiện vận tải và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến vận chuyển hàng hóa.

Do đó, ứng viên cần phải có kỹ năng giao tiếp và tổ chức tốt, khả năng lên kế hoạch và dự đoán các rủi ro có thể xảy ra để có phương án xử lý kịp thời.

Vị trí nhân viên điều vận đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng làm việc nhóm cao
Vị trí nhân viên điều vận đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng làm việc nhóm cao

3.7. Nhân viên logistics

Nhân viên logistics làm việc trong việc quản lý chuỗi cung ứng và quá trình vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng. Họ cần lên kế hoạch và kiểm soát sự di chuyển của hàng hóa, từ nguyên liệu đầu vào cho đến khi sản phẩm hoàn chỉnh được giao đến khách hàng.

Muốn ứng tuyển vào vị trí này, bạn cần có khả năng phân tích và tối ưu hóa các quy trình vận hành để giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả. Bên cạnh đó, nhân viên logistics cũng phải giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển, như sự cố giao thông, lỗi trong quá trình vận chuyển hàng hóa, hoặc sự thay đổi yêu cầu từ khách hàng.

3.8. Nhân viên xuất nhập khẩu

Nhân viên xuất nhập khẩu là những người làm việc trực tiếp với các thủ tục hải quan và các hồ sơ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu. Công việc của họ bao gồm việc xử lý các chứng từ, giấy tờ và đảm bảo rằng tất cả các thủ tục hải quan được hoàn tất đúng quy trình, giúp hàng hóa được phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu theo đúng quy định.

Khác với các vị trí tuyển dụng việc làm kho vận khác, nhân viên xuất nhập khẩu cần có kiến thức sâu về các quy định hải quan, luật xuất nhập khẩu và kỹ năng giao tiếp tốt để làm việc với các cơ quan chức năng và đối tác quốc tế. Ngoài ra, họ cũng cần có khả năng giải quyết các tình huống phát sinh liên quan đến giấy tờ hoặc các vấn đề trong quá trình xuất nhập khẩu.

Công việc của nhân viên xuất nhập khẩu yêu cầu sự tỉ mỉ, chính xác và chi tiết
Công việc của nhân viên xuất nhập khẩu yêu cầu sự tỉ mỉ, chính xác và chi tiết

4. Khu vực tuyển dụng việc làm Vận tải/Kho vận nhiều nhất

Thống kê trên các trang tuyển dụng lớn, có khoảng 2000+ việc làm kho vận được cập nhật mỗi tháng. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm kho vận hiện nay tăng cao tại các tỉnh thành trọng điểm như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh và Bình Dương. Chính vì vậy, các tỉnh thành này đang thu hút sự chú ý của nhiều ứng viên tìm kiếm cơ hội việc làm kho vận.

4.1. Việc làm Vận tải/Kho vận Đà Nẵng

Đà Nẵng là một thành phố có vị trí chiến lược về mặt giao thông và logistics, với cảng biển lớn, sân bay quốc tế và mạng lưới đường bộ, đường sắt phát triển. Thành phố này không chỉ là trung tâm du lịch mà còn là điểm nút quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa Bắc Trung Bộ và khu vực miền Trung.

Vì thế, nhu cầu tuyển dụng việc làm kho vận tại Đà Nẵng ngày càng gia tăng. Khảo sát trên các trang tuyển dụng việc làm trực tuyến, trung bình có khoảng 300+ vị trí được tuyển dụng mỗi tháng. Trong đó, các công ty trong lĩnh vực logistics, vận tải như Viettel Post, Tân Cảng, hoặc các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hòa Khánh cũng đang tìm kiếm ứng viên quản lý kho, điều phối vận tải và nhân viên vận chuyển.

4.2. Việc làm Vận tải/Kho vận TP.HCM

Ngành vận tải, kho bãi tại TP.HCM phát triển rất mạnh nhờ vào cảng biển Cát Lái và hệ thống giao thông thuận lợi. Các công ty logistics lớn như DHL, FedEx, hoặc các hãng vận tải quốc tế, cùng các công ty sản xuất và thương mại trong khu vực, đều có nhu cầu tuyển dụng nhân lực cho các vị trí như nhân viên giao nhận, nhân viên kho, nhân viên vận chuyển và nhân viên điều phối vận tải.

Theo thống kê từ các trang tuyển dụng trực tuyến, TP.HCM hiện đang là khu vực có số lượng tin tuyển dụng việc làm kho vận lớn nhất, với hơn 1.000+ cơ hội việc làm mới mỗi tháng, chủ yếu tại các khu công nghiệp và các khu chế xuất.

4.3. Việc làm Vận tải/Kho vận Hà Nội

Tại Hà Nội, các công ty logistics quốc tế và nội địa thường xuyên tuyển dụng nhân viên cho các vị trí vận hành kho, điều phối vận tải và nhân viên xuất nhập khẩu để phục vụ các dự án và nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong khu vực miền Bắc. Các khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Nam Hà Nội và khu vực phía Tây thành phố đang có sự gia tăng nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ cho việc di chuyển và lưu trữ hàng hóa.

Khảo sát các trang tuyển dụng việc làm online, Hà Nội có số lượng tuyển dụng việc làm kho vận dao động từ 1000 - 1500 vị trí mỗi tháng, trong đó phần lớn là tuyển dụng nhân viên nhân viên giao hàng, nhân viên kho, nhân viên điều phối vận tải, tài xế xe tải.

Tuyển dụng việc làm kho vận tại Hà Nội tập trung vào các lĩnh vực thương mại điện tử
Tuyển dụng việc làm kho vận tại Hà Nội tập trung vào các lĩnh vực thương mại điện tử

4.4. Việc làm Vận tải/Kho vận Bắc Ninh

Bắc Ninh đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp như Đại Đồng Hoàn Sơn, Quế Võ và các nhà máy của Samsung, là một trong những khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm kho vận ngày càng tăng. Sự bùng nổ sản xuất hàng hóa trong các khu công nghiệp này đòi hỏi một lực lượng lao động có kỹ năng về vận chuyển, quản lý kho và điều phối logistics.

Trong đó, hàng tháng, trên các website tuyển dụng trực tuyến có gần 100 việc làm kho vận được tuyển dụng mới, phổ biến nhất là các việc làm nhân viên vận hành xe nâng, nhân viên kiểm hàng, nhân viên kho…

Các vị trí tuyển dụng phổ biến tại Bắc Ninh bao gồm nhân viên vận chuyển, nhân viên kho, và nhân viên điều phối vận tải. Với sự phát triển này, Bắc Ninh đã trở thành một trong những tỉnh có nhu cầu tuyển dụng việc làm kho vận ổn định, đặc biệt là trong các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng dịch vụ hậu cần.

4.5. Việc làm Vận tải/Kho vận Bình Dương

Bình Dương là một trong những khu vực có nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ, với các khu công nghiệp như VSIP, Mỹ Phước, và khu công nghiệp Bàu Bàng thu hút hàng nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là một trong những địa phương có nhu cầu tuyển dụng việc làm kho vận rất cao, đặc biệt tập trung tại các

Qua các trang tuyển dụng việc làm trực tuyến tại Bình Dương, trung bình cần tuyển khoảng 100+ vị trí nhân viên điều phối vận tải, nhân viên kho, nhân viên giao nhận và nhân viên vận chuyển… được tuyển dụng mỗi tháng. Đáng chí ý, các công ty logistics như DHL, Viettel Post, Tân Cảng và các khu công nghiệp lớn cũng thường xuyên cần bổ sung nhân sự ở mảng này. Chính vì vậy, Bình Dương là điểm đến hấp dẫn cho những ai tìm kiếm cơ hội việc làm kho vận.

Bình Dương hiện có nhu cầu tuyển dụng việc làm kho vận rất cao
Bình Dương hiện có nhu cầu tuyển dụng việc làm kho vận rất cao

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Vận tải/Kho vận

Những vị trí việc làm kho vận đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng và vận hành logistics. Một số vị trí đặc thù như quản lý, vận hành kho đòi hỏi người lao động có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực vận tải, kho bãi.

Trong khi đó, các vị trí như nhân viên giao hàng, vận chuyển thường không đòi hỏi bằng cấp chuyên môn cao nhưng phải có bằng lái xe phù hợp và linh hoạt trong việc xử lý các tình huống phát sinh để đảm bảo quá trình vận chuyển hàng hóa diễn ra suôn sẻ, an toàn.

Yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng

  • Kiến thức về nghiệp vụ Vận tải/Kho vận: Ứng viên cần có hiểu biết vững vàng về các quy trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa, đặc biệt là kiến thức về các loại phương tiện vận tải, các thủ tục hải quan và luật pháp liên quan đến logistics.

  • Kỹ năng sử dụng công nghệ: Các phần mềm quản lý kho, hệ thống theo dõi lô hàng (WMS, TMS) và các ứng dụng chuyên dụng khác là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo công việc được thực hiện hiệu quả, nhanh chóng và chính xác.

  • Quản lý chuỗi cung ứng: Khả năng quản lý và tối ưu hóa quy trình cung ứng, giảm thiểu chi phí và thời gian vận chuyển là yếu tố quan trọng mà nhà tuyển dụng đánh giá cao.

Yêu cầu về kinh nghiệm và thái độ làm việc

  • Kinh nghiệm thực tiễn trong ngành: Các ứng viên có kinh nghiệm trong việc vận hành kho, điều phối vận tải hoặc quản lý hàng hóa sẽ có lợi thế. Kinh nghiệm làm việc trong các công ty logistics, vận tải, hay các khu công nghiệp là một điểm cộng lớn.

  • Khả năng làm việc dưới áp lực: Do việc làm kho vận thường xuyên có tính chất khẩn cấp và yêu cầu độ chính xác cao, nhà tuyển dụng thường tìm kiếm những ứng viên có khả năng làm việc dưới áp lực, giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

  • Tinh thần cầu tiến và học hỏi: Các ứng viên cần có thái độ làm việc chủ động, sẵn sàng học hỏi và thích nghi với sự thay đổi trong công nghệ, quy trình làm việc.

Việc làm kho vận cần các ứng viên có khả năng giao tiếp, cẩn thận, tỉ mỉ và làm việc nhóm hiệu quả
Việc làm kho vận cần các ứng viên có khả năng giao tiếp, cẩn thận, tỉ mỉ và làm việc nhóm hiệu quả

Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

  • Kỹ năng giao tiếp tốt: Giao tiếp là yếu tố quan trọng trong công việc Vận tải/Kho vận, từ việc trao đổi với khách hàng, các bộ phận khác trong công ty cho đến việc làm việc với đối tác ngoài doanh nghiệp. Ứng viên cần có khả năng truyền đạt thông tin một cách rõ ràng, mạch lạc và dễ hiểu.

  • Khả năng làm việc nhóm: Môi trường làm việc trong ngành này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận khác nhau, từ quản lý kho đến đội ngũ vận hành, lái xe, hay các bộ phận hỗ trợ khách hàng. Nhà tuyển dụng ưu tiên những ứng viên có khả năng làm việc hiệu quả trong nhóm, hỗ trợ lẫn nhau để đạt được mục tiêu chung.

Yêu cầu về tính cách và phẩm chất cá nhân

  • Tính cẩn thận và tỉ mỉ: Vì đặc thù công việc liên quan đến hàng hóa, tài sản của công ty và khách hàng, tính cẩn thận và chú ý đến chi tiết là yếu tố không thể thiếu. Những ứng viên có sự tỉ mỉ trong công việc sẽ tránh được những sai sót trong việc giao nhận hàng hóa hoặc quản lý kho.

  • Tinh thần trách nhiệm cao: Nhà tuyển dụng trong ngành này yêu cầu ứng viên có tính trách nhiệm và khả năng chịu trách nhiệm về công việc mình thực hiện, đặc biệt là trong việc đảm bảo thời gian giao hàng và chất lượng dịch vụ.

  • Khả năng tư duy logic và giải quyết vấn đề: Vấn đề trong quá trình vận chuyển, kho bãi luôn xảy ra bất ngờ. Do đó, ứng viên cần có khả năng phân tích và đưa ra giải pháp nhanh chóng để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất.

Ngành vận tải - kho vận đang là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất hiện nay. Với sự phát triển không ngừng của thương mại điện tử và nền kinh tế nói chung, cơ hội việc làm kho vận sẽ còn tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.