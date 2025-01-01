Công việc Kho vận

Trong ngành Vận tải/Kho vận, mức thu nhập dao động khá rộng tùy thuộc vào vị trí công việc, kinh nghiệm và quy mô doanh nghiệp. Mức lương trung bình chung cho các vị trí trong ngành này thường nằm trong khoảng từ 6.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

Các công việc yêu cầu trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cao sẽ có mức lương tốt hơn, đặc biệt ở các vị trí như nhân viên điều phối, chuyên viên điều vận hay nhân viên xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, với những người mới vào nghề hoặc có ít kinh nghiệm, mức lương sẽ thấp hơn, dao động từ 5.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng.

Mức lương theo từng vị trí

Ngoài lương cơ bản, một số vị trí việc làm kho vận còn nhận thêm khoản thưởng hoặc hoa hồng từ các giao dịch thành công, giúp nâng cao thu nhập tổng thể. Mức lương trong ngành này không chỉ phụ thuộc vào thâm niên mà còn chịu ảnh hưởng từ quy mô và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Các vị trí nhân viên điều vận hay nhân viên xuất nhập khẩu thường có mức lương cao hơn

3. Những việc làm Vận tải/Kho vận phổ biến hiện nay

Thị trường tuyển dụng việc làm kho vận, vận tải hiện nay vô cùng sôi động, với nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn. Các vị trí tuyển dụng phổ biến nhất bao gồm nhân viên vận hành kho, nhân viên hiện trường, nhân viên vận chuyển, nhân viên vận đơn, nhân viên giao hàng, nhân viên xuất nhập khẩu….

3.1. Nhân viên vận hành kho

Nhân viên vận hành kho chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hàng hóa tại kho, từ việc kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa, đến việc điều phối bốc xếp và giao nhận hàng. Yêu cầu tuyển dụng việc làm kho vận này đòi hỏi nhân viên phải có khả năng làm việc cẩn thận và chính xác, đồng thời có kỹ năng sắp xếp, tổ chức hợp lý.

Nhân viên kho cần phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo hàng hóa được bảo quản đúng quy cách và giao đến tay khách hàng một cách chính xác và kịp thời. Đặc biệt, nhân viên vận hành kho phải biết cách xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận chuyển và lưu trữ hàng hóa. Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỹ năng giao tiếp và khả năng quản lý kho hiệu quả để đảm bảo hoạt động vận hành không bị gián đoạn.

3.2. Nhân viên hiện trường

Nhân viên hiện trường (hay còn gọi là nhân viên vận hành) là những người làm việc trực tiếp tại các kho bãi hoặc cảng, nơi hàng hóa được tiếp nhận và xử lý. Công việc hàng ngày của nhân viên kho bao gồm tiếp nhận tài liệu, thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa và theo dõi tiến độ vận chuyển.

Ngoài ra, nhân viên hiện trường cũng phải đảm bảo việc kiểm soát chất lượng và số lượng hàng hóa đúng yêu cầu, đồng thời làm việc chặt chẽ với các đối tác, hãng tàu, hoặc đơn vị giao nhận. Ngoài các tiêu chuẩn tuyển dụng việc làm kho vận, yêu cầu công việc đối với nhân viên hiện trường bao gồm kiến thức về thủ tục hải quan, kỹ năng xử lý giấy tờ và khả năng làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm cao.

3.3. Nhân viên vận chuyển

Nhân viên vận chuyển chịu trách nhiệm vận hành các phương tiện vận tải như xe tải, xe đầu kéo hoặc container để chuyển hàng hóa từ điểm xuất phát đến điểm đích. Ngoài cầu khả năng lái xe thành thạo và an toàn, yêu cầu tuyển dụng nhân viên vận chuyển thường đi kèm kỹ năng tổ chức công việc để đảm bảo việc giao nhận hàng hóa đúng lịch trình và an toàn.

Người lái xe cần kiểm tra xe trước khi khởi hành để đảm bảo phương tiện hoạt động tốt, kiểm kê tải trọng và giám sát tình trạng các kiện hàng trong suốt quá trình vận chuyển. Bên cạnh đó, nhân viên vận chuyển cũng cần có khả năng báo cáo về các sự cố có thể xảy ra trên đường, như tai nạn hoặc điều kiện giao thông xấu, và có thể cần sửa chữa phương tiện khi phát sinh sự cố nhỏ.