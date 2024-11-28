Tuyển Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT

Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 351/2 Quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Google và Facebook
Nghiên cứu thị trường và phân tích đối tượng khách hàng mục tiêu
Tạo ra các nội dung quảng cáo hiệu quả
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng đa kênh
Đàm phán, thương lượng với khách hàng và thực hiện các thủ tục ký hợp đồng.
Báo cáo kết quả và thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản Trị Kinh Doanh, Thương mại hoặc các ngành liên quan
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, ưu tiên có kinh nghiệm về quảng cáo Google, Facebook
Tư duy truyền thông nhạy bén, có kỹ năng bán hàng
Có kiến thức về các nền tảng quảng cáo Google và Facebook
Có kỹ năng phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả marketing

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 8 - 10 triệu + Hoa hồng sản phẩm không giới hạn (theo năng lực)
Môi trường làm việc năng động
BHXH, BHYT, BHTN
Lương thưởng nếu có
Du lịch và tham gia teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 351/2 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

