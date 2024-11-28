Tuyển Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 351/2 Quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Google và Facebook

Nghiên cứu thị trường và phân tích đối tượng khách hàng mục tiêu

Tạo ra các nội dung quảng cáo hiệu quả

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng đa kênh

Đàm phán, thương lượng với khách hàng và thực hiện các thủ tục ký hợp đồng.

Báo cáo kết quả và thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản Trị Kinh Doanh, Thương mại hoặc các ngành liên quan

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, ưu tiên có kinh nghiệm về quảng cáo Google, Facebook

Tư duy truyền thông nhạy bén, có kỹ năng bán hàng

Có kiến thức về các nền tảng quảng cáo Google và Facebook

Có kỹ năng phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả marketing

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 8 - 10 triệu + Hoa hồng sản phẩm không giới hạn (theo năng lực)

Môi trường làm việc năng động

BHXH, BHYT, BHTN

Lương thưởng nếu có

Du lịch và tham gia teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT

