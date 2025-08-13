Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH PHONG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 352/71 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lắp đặt kho lạnh, kho vắc xin, kho mát..... cho các dự án kho lạnh công nghiệp

Công trình phân bổ khắp cả nước. Chủ yếu ở khu vực Miền Nam và Khánh Hòa-Nha Trang

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành nhiệt lạnh, điện công nghiệp, cơ khí

Chấp nhận đi công tác ở tỉnh xa khi có yêu cầu

Giới tính: Nam

Kinh nghiệm: không yêu cầu

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH PHONG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động;

Phụ cấp ăn ở, đi lại (Nếu đi công tác)

Tính tiền tăng ca đầy đủ (Nếu công vệc phát sinh ngoài giờ hành chính)

Nghỉ chủ nhật

Du lịch 1 năm 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH PHONG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin