Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH PHONG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH PHONG THỊNH
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 352/71 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lắp đặt kho lạnh, kho vắc xin, kho mát..... cho các dự án kho lạnh công nghiệp
Công trình phân bổ khắp cả nước. Chủ yếu ở khu vực Miền Nam và Khánh Hòa-Nha Trang
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành nhiệt lạnh, điện công nghiệp, cơ khí
Chấp nhận đi công tác ở tỉnh xa khi có yêu cầu
Giới tính: Nam
Kinh nghiệm: không yêu cầu
Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH PHONG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động;
Phụ cấp ăn ở, đi lại (Nếu đi công tác)
Tính tiền tăng ca đầy đủ (Nếu công vệc phát sinh ngoài giờ hành chính)
Nghỉ chủ nhật
Du lịch 1 năm 1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH PHONG THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
