Tuyển Customer Experience Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Bellsystem24 Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
Bellsystem24 Việt Nam

Customer Experience

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Experience Tại Bellsystem24 Việt Nam

Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 18A Cộng Hoà, phường 12, quận Tân Bình, Quận 1

Mô Tả Công Việc Customer Experience Với Mức Lương Từ 9 Triệu

  • Tiếp nhận, xử lý và giải đáp khiếu nại của khách hàng qua điện thoại, email…
  • Gọi ra theo kịch bản có sẵn.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Nữ, Cao đẳng trở lên (ưu tiên Điều dưỡng, Dinh dưỡng).
  • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí CSKH hoặc tương tự, đặc biệt trong ngành dinh dưỡng / chăm sóc sức khỏe.

Tại Bellsystem24 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

  • Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc.
  • Hưởng đầy đủ chế độ theo luật lao động.
  • Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Thời gian: 8h/ngày, nghỉ thứ 7 & CN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bellsystem24 Việt Nam

Bellsystem24 Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

