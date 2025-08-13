Tuyển Customer Experience Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Experience Tại Bellsystem24 Việt Nam
Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 18A Cộng Hoà, phường 12, quận Tân Bình, Quận 1
Mô Tả Công Việc Customer Experience Với Mức Lương Từ 9 Triệu
- Tiếp nhận, xử lý và giải đáp khiếu nại của khách hàng qua điện thoại, email…
- Gọi ra theo kịch bản có sẵn.
Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, Cao đẳng trở lên (ưu tiên Điều dưỡng, Dinh dưỡng).
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí CSKH hoặc tương tự, đặc biệt trong ngành dinh dưỡng / chăm sóc sức khỏe.
Tại Bellsystem24 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc.
- Hưởng đầy đủ chế độ theo luật lao động.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Thời gian: 8h/ngày, nghỉ thứ 7 & CN.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
