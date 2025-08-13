Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ALLELUIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ALLELUIA
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ALLELUIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 590/2/21 Phan Văn Trị, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện hạch toán kế toán, kiểm soát chi phí, doanh thu của công trình xây dựng.
Lập báo cáo thuế, BHXH,...
Quản lý, kiểm tra, lưu trữ chứng từ, hóa đơn liên quan đến hoạt động xây dựng.
Theo dõi công nợ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc ổn định, gắn bó lâu dài
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.
Nhanh nhẹn, trung thực, Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Nắm rõ các quy định về thuế, kế toán trong lĩnh vực xây dựng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ALLELUIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Xét tăng lương hàng năm, thưởng theo hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển.
Được nghỉ 1 ngày thứ 7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ALLELUIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ALLELUIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 590/2/21 Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

