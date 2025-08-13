Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Quốc Tế MBA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 96 - 98 - 100 Đường số 4, KDC 6B Intresco, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Thu thập, ghi nhận, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm kế toán, hạch toán bút toán tổng hợp, kiểm tra, rà soát thông tin kế toán.

- Kê khai và nộp thuế GTGT, TNCN định kỳ.

- Thực hiện thu chi, kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, phần hành, giữa các đơn vị nội bộ, số liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra đối chiếu tổng hợp, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra đối chiếu số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết, kiểm soát chứng từ liên quan.

- Hạch toán các bút toán nội sinh, các bút toán cuối kỳ trước khi lên báo cáo tài chính.

- Lập BCTC

- Quyết toán thuế TNCN, TNDN.

Yêu Cầu Công Việc

- Có Bằng Đại học chuyên ngành kế toán

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp

- Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Misa và làm dịch vụ kê khai thuế

Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế MBA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định của luật lao động.

- Tham gia các hoạt động thể thao và du lịch thường niên

- Được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn.

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.

- Mức lương tốt cùng cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế MBA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.