Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GAIA CONSUMER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tư vấn và bán hàng qua Hotline, Fanpage, Website, Sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok,...).

Nhận cuộc gọi Hotline, tư vấn thông tin sản phẩm, khuyến mãi và bán hàng.

Tiếp nhận và trả lời tất cả comment, chat trên fanpage đảm bảo trong thời gian phản hồi quy định.

Kiểm tra tồn kho, cập nhật tình hình hàng hoá đến khách hàng. - Lên đơn hàng trên hệ thống.

Theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa đến khách hàng.

Gọi tư vấn liệu trình thêm đối với khách hàng đã mua sản phẩm khi sắp hết liệu trình cũ.

Chăm sóc khách hàng sau bán.

Tiếp nhận và giải quyết các phản ánh của khách hàng về các vấn đề liên quan đến dịch vụ, sản phẩm, đảm bảo khách hàng hài lòng.

Chăm sóc khách hàng cũ đã sử dụng sản phẩm của công ty, ghi nhận góp ý của khách hàng về sản phẩm, tư vấn liệu trình phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Xử lý các công việc theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có 06 tháng kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự, từng phụ trách các kênh Sàn TMĐT.

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Có kinh nghiệm trong ngành call center, chăm sóc khách hàng là lợi thế.

Giọng nói nhẹ nhàng, rõ ràng, dễ nghe. Thành thạo vi tính văn phòng.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao, khả năng ứng biến tự nhiên trong mọi tình huống.

Có khả năng làm việc theo quy trình và biết tổ chức công việc cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAIA CONSUMER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 – 8.000.0000 VNĐ (tùy vào năng lực).

Làm 06 ngày/tuần, 8h30 - 18h (nghỉ trưa 1h30), làm xoay ca linh động.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước.

Đánh giá định kỳ, đánh giá nâng lương khi tái ký hợp đồng.

Chế độ khen thưởng, lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh công ty.

Được phát huy tối đa năng lực bản thân trong mảng công việc được giao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAIA CONSUMER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin