Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Stellar, số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Tư vấn, kinh doanh sản phẩm Khóa học tiếng Anh cho nhóm Khách hàng Doanh nghiệp.

Duy trì, phát triển doanh thu trên tập từ khách hàng hiện có và tìm khách hàng mới mở rộng thị trường.

Xây dựng chiến lược bán hàng và lập kế hoạch thực thi nhằm đạt được mục tiêu doanh số cho đội nhóm.

Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ một cách hiệu quả.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan.

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng B2B.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng sản phẩm dịch vụ giáo dục cho khối B2B.

Ngoại hình ưa nhìn, kĩ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên có Tiếng Anh giao tiếp.

Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 08h00 - 17h30, thứ 2 - sáng thứ 7 (nghỉ trưa 1,5 tiếng)

Thu nhập và chế độ lương thưởng tương xứng với năng lực.

Thưởng tiền mặt hoặc quà tặng vào các dịp lễ tết,... theo chính sách của Công ty.

Hỗ trợ bữa trưa tại công ty.

Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao.

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả làm việc.

Luôn có cơ hội phát triển và thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Nhận ưu đãi đặc biệt khi mua sản phẩm của công ty.

Được hỗ trợ chi phí tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn theo định hướng của Công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Các hoạt động team building, các sự kiện chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên như sinh nhật, liên hoan hàng tháng,...

