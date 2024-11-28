Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 8, Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn (Trực tiếp, điện thoại, email và các kênh online) cho học viên, thí sinh, phụ huynh,... về các chương trình đào tạo của trường và theo dõi việc đăng ký dự thi, xét tuyển, học tập...;

Nhận hồ sơ đăng ký dự thi, nhập học của thí sinh các chương trình (đảm bảo sự chính xác và đầy đủ);

Tư vấn, chăm sóc và nhận hồ sơ dự tuyển học bổng tuyển sinh của các chương trình đào tạo chính quy;

Lên kế hoạch, xác định hoạt động và tổ chức thực hiện các hoạt động quan hệ với phụ huynh học sinh nhằm cung cấp hiệu quả thông tin cho các phụ huynh,

Tham gia tổ chức các buổi tư vấn, ngày hội, openday, giới thiệu thông tin của các chương trình và đề xuất ý kiến xây dựng quy trình, nâng cao hiệu quả trong công việc.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm:

Kinh nghiệm làm việc: 2-5 năm về lĩnh vực liên quan (Tư vấn Tuyển sinh, Sales, Telesales,...)

Từng làm trong môi trường giáo dục là điều kiện xét ưu tiên.

Yêu cầu bằng cấp:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Truyền thông... hoặc ngành gần.

Yêu cầu khác:

Ngoại hình sáng

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

Giọng nói tốt, rõ ràng;

Sẵn sàng đi công tác;

Có các kỹ năng: lãnh đạo, làm việc nhóm, sáng tạo, tổ chức công việc khoa học, chịu được áp lực công việc.

Tại Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh so với thị trường + KPI rõ ràng, hợp lý + Thưởng các dịp Lễ, Tết, thành lập trường, sinh nhật,...

BHXH 100% + Bảo hiểm sức khỏe + Khám sức khỏe hàng năm

Hỗ trợ ăn trưa và cung cấp đồng phục, trang thiết bị phục vụ công việc.

Môi trường giáo dục quốc tế, quy trình làm việc chuyên nghiệp, cơ hội học tập và phát triển cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin