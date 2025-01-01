Tất cả địa điểm
Tổng 388 kết quả / Từ khoá "Sales Giáo dục/Khoá học"
Công việc Sales Giáo dục/Khoá học

-

Có 388 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN PION làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES
Tuyển Tư vấn du học VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Hạn nộp: 02/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Tuyển Tư vấn du học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI AN PHÁT GROUP
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI AN PHÁT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI AN PHÁT GROUP
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 17/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD
Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu
Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm DSS Education Group
Tuyển Tư vấn du học DSS Education Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 2 USD
DSS Education Group
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Hà Nội Đã hết hạn 400 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Language Link Vietnam
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 140 USD
Language Link Vietnam
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 140 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Language Link Vietnam
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
Language Link Vietnam
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục Âu Mỹ
Tuyển Tư vấn du học Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục Âu Mỹ làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 40 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục Âu Mỹ
Hạn nộp: 09/04/2025
Nghệ An Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Hải Phòng Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EDUCATION INTERNATIONAL COOPERATION (EIC) VIỆT NAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH EDUCATION INTERNATIONAL COOPERATION (EIC) VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH EDUCATION INTERNATIONAL COOPERATION (EIC) VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phân Tư vấn du học chuyên nghiệp Việt Nam
Tuyển Tư vấn du học Công ty Cổ phân Tư vấn du học chuyên nghiệp Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phân Tư vấn du học chuyên nghiệp Việt Nam
Hạn nộp: 27/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ SARANG - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH SARANG GROUP
Tuyển Tư vấn du học CHI NHÁNH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ SARANG - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH SARANG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
CHI NHÁNH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ SARANG - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH SARANG GROUP
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ SARANG - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH SARANG GROUP
Tuyển Tư vấn du học CHI NHÁNH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ SARANG - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH SARANG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
CHI NHÁNH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ SARANG - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH SARANG GROUP
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Hoàn Vũ
Tuyển Tư vấn du học Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Hoàn Vũ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Hoàn Vũ
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Học Và Đào Tạo German-Link
Tuyển Tư vấn du học Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Học Và Đào Tạo German-Link làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Học Và Đào Tạo German-Link
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu công ty cổ phần ci holding
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN PION làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

Xã hội không ngừng phát triển kéo theo nhu cầu học tập ngày càng gia tăng. Từ đó, thị trường việc làm Kinh doanh giáo dục đào tạo ngày càng rộng mở với người lao động đặc biệt là khu vực thành thị. Mức thu nhập của ngành này khá ổn định, trung bình dao động từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng phụ thuộc vào doanh số kinh doanh.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Kinh doanh giáo dục đào tạo hiện nay

Kinh doanh giáo dục là quá trình đầu tư, phát triển dịch vụ với mục đích cung cấp ra những loại hình có liên quan đến giáo dục đào tạo. Kinh doanh giáo dục lấy người học làm chủ đạo, sử dụng vốn tư nhân để hình thành và phát triển thay vì từ nhà nước như trước kia.

Vai trò của Kinh doanh giáo dục đào tạo là cung cấp các sản phẩm liên quan đến giáo dục có thể là tài liệu, các chương trình học, các công cụ hay phương tiện phục vụ cho quá trình học và giảng dạy.

Thị trường Kinh doanh giáo dục đào tạo đang rất rộng mở vì xã hội phát triển không ngừng kéo theo nhu cầu học tập ngày càng gia tăng. Biết các kiến thức mới là điều ai cũng mong muốn. Do đó, Kinh doanh giáo dục đào tạo dần trở thành một lĩnh vực tiềm năng và lý tưởng cho các doanh nghiệp.

Việc làm Kinh doanh giáo dục đào tạo đang khá hot trên thị trường lao động
Việc làm Kinh doanh giáo dục đào tạo đang khá hot trên thị trường lao động tại Việt Nam

Đặc biệt, nhà nước đang khuyến khích kinh doanh giáo dục, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ lĩnh vực này. Từ đây, cơ hội việc làm Kinh doanh giáo dục đào tạo rộng mở với người lao động. Đặc biệt, mức thu nhập của ngành nghề này khá ấn tượng, nổi bật hơn hẳn các ngành nghề khác.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm Kinh doanh giáo dục đào tạo

Việc làm Kinh doanh giáo dục đào tạo cũng cũng giống như nhân viên kinh doanh có thu nhập được chia làm 2 phần: Lương cứng và doanh số. Lương khởi điểm của nhân viên Kinh doanh giáo dục đào tạo dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Ở các tháng tiếp theo, nhân viên kinh doanh sẽ có thêm % hoa hồng từ doanh số bán hàng nên thu nhập tăng lên từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là bảng mức lương chi tiết mà bạn có thể tham khảo về ngành nghề này:

Việc làm Kinh doanh giáo dục đào tạo

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)
Nhân viên kinh doanh giáo dục đào tạo 8.000.000 - 15.000.000
Chuyên viên kinh doanh giáo dục đào tạo 15.000.000 - 25.000.000
Trưởng nhóm kinh doanh giáo dục đào tạo 25.000.000 - 30.000.000

3. Mô tả công việc của nhân viên Kinh doanh giáo dục đào tạo

Nhiều người cho rằng làm nhân viên Kinh doanh giáo dục đào tạo cũng giống như các nhân viên kinh doanh khác. Thực tế, kinh doanh ngành giáo dục đào tạo có nhiều đặc thù chuyên biệt. Dưới đây là những công việc cụ thể mà một nhân viên Kinh doanh giáo dục đào tạo cần thực hiện:

  • Thực hiện khảo sát, phân tích thị trường giáo dục hiện tại. Sau đó, lập danh sách các trường học tiềm năng, lên phương án tiếp cận và tạo mối quan hệ để tiếp tục triển khai các chương trình sau này.
  • Hoàn thiện hồ sơ về mặt pháp lý, báo cáo tới các cấp phòng GDĐT và Sở GDĐT
  • Báo cáo tiến độ mở rộng hệ thống, doanh thu tới cấp quản lý theo tuần, tháng, quý.
  • Duy trì và chăm sóc xây dựng các mối quan hệ với các trường học từng hợp tác, đang hợp tác và sẽ hợp tác sau này.
  • Lên kế hoạch cho tuần, tháng, quý, năm, đồng thời thực hiện, điều phối các bộ phận để đảm công việc có thể hoàn thành theo kế hoạch, đúng lộ trình làm việc với nhà trường.
  • Báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ học, năm học tới Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục và tổng kết từ các bậc học: Tiểu học, THCS vào cuối năm học.
Một nhân viên kinh doanh giáo dục đào tạo có công việc giống nhân viên kinh doanh khác nhưng đặc thù liên quan đến giáo dục
Một nhân viên kinh doanh giáo dục đào tạo có công việc giống nhân viên kinh doanh khác nhưng đặc thù liên quan đến giáo dục nhiều hơn

4. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Kinh doanh giáo dục đào tạo

Bất cứ nhà tuyển dụng nào cũng có yêu cầu nhất định dành cho các nhân viên kinh doanh nào. Riêng việc làm Kinh doanh giáo dục đào tạo có những đặc thù riêng liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện dưới đây luôn được các doanh nghiệp lựa chọn:

  • Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học trở lên: Yêu cầu tiên quyết của các nhà tuyển dụng chính là ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành QTKD, Sư phạm, Quản lý Giáo dục… hoặc là người có kinh nghiệm làm Phát triển kinh doanh tại các tổ chức giáo dục.
  • Đam mê với lĩnh vực kinh doanh: Một nhân viên kinh doanh giỏi, mang về nhiều hợp đồng cho công ty luôn là người có đam mê với ngành nghề này. Từ đó, họ có thể vượt qua khó khăn và thử thách trong công việc.
  • Nhạy bén với tâm lý của khách hàng tiềm năng: Là người trực tiếp tiếp xúc và tư vấn cho khách, nhân viên Kinh doanh giáo dục đào tạo cần có tư duy logic, nhạy bén với khách hàng để thuyết phục họ sử dụng sản phẩm giáo dục của công ty.
  • Kỹ năng giao tiếp tốt: Hầu hết các nhân viên kinh doanh đều được yêu cầu là người có khả năng giao tiếp tốt. Nhà tuyển dụng thích những người có cách nói chuyện thông minh, khéo léo.
  • Khả năng thuyết phục: Sở hữu khả năng thuyết phục tốt sẽ giúp các nhân viên kinh doanh giáo dục đào tạo có thể làm cho ý kiến của mình rõ ràng và hấp dẫn, làm cho khách hàng tin tưởng.
  • Khả năng giải quyết vấn đề: Trong quá trình giao tiếp có thể xảy ra một số vấn đề phát sinh, các doanh nghiệp hi vọng nhân viên kinh doanh có thể giải quyết xung đột với khách hàng. Sự linh hoạt và sáng tạo khi đưa ra các giải pháp làm tăng uy tín cá nhân và uy tín doanh nghiệp.
  • Khả năng chịu áp lực: Các nhà tuyển dụng luôn ưng ý với các nhân viên kinh doanh có thể chịu được áp lực lớn. Từ đó, họ có thể đạt được mục tiêu doanh số, có khả năng đối phó rất tốt với khách hàng khó tính.
  • Kỹ năng nghiên cứu thị trường: Một nhân viên kinh doanh thông minh là người có thể hiểu rõ xu hướng thị trường, nhu cầu của khách hàng cũng như các đối thủ cạnh tranh cùng lĩnh vực giáo dục.
Các nhà tuyển dụng luôn thích các nhân viên kinh doanh giáo dục đào tạo có khả năng giao tiếp tốt
Các nhà tuyển dụng luôn thích các nhân viên kinh doanh giáo dục đào tạo có khả năng giao tiếp tốt

Ngoài những điều kiện trên, các nhà tuyển dụng cũng có một số yêu cầu dành cho ứng viên muốn trở thành nhân viên Kinh doanh giáo dục đào tạo như kỹ năng sử dụng công cụ hiện đại, có thể là phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM), thành thạo các ứng dụng văn phòng như Microsoft Office, Google Workspace. Hơn thế, một nhân viên kinh doanh có tinh thần trách nghiệm, có kỷ luật cũng được nhiều nhà tuyển dụng ưu ái.

Tóm lại, Nhà nước chú trọng đến giáo dục đào tạo trong nước nên việc cung cấp thiết bị học tập luôn được đẩy mạnh. Đồng thời, các hệ thống trung tâm giáo dục được mở rộng phục vụ nhu cầu học tập cho học sinh, sinh viên. Từ đó, tạo cơ hội việc làm cho ngành kinh doanh giáo dục. Có không ít sinh viên sau khi tốt nghiệp đều lựa chọn việc làm này để tăng thêm kỹ năng cho bản thân. Hy vọng bài viết có thể giúp các bạn có thể lựa chọn cho mình ngành nghề phù hợp với mình nhất lúc này.