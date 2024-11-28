Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

Sales Giáo dục/Khoá học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Giáo dục/Khoá học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tháp A, Tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

- Khai thác tìm kiếm khách hàng mới, đảm bảo tiếp cận tối đa nguồn khách hàng tiềm năng tại thị trường được phân công.
- Thực hiện tư vấn những dịch vụ du lịch phù hợp đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng; đảm bảo đàm phán thành công.
- Phối hợp/Hỗ trợ các phòng/ban/nhóm ... để công việc diễn ra đúng kế hoạch và chủ trương:
- Tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng cũ.
- Tư vấn các dịch vụ, hỗ trợ giải đáp và giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời.
- Tiếp nhận thông tin, nhu cầu của khách hàng.
- Thực hiện và chịu trách nhiệm về doanh số cá nhân được phân công.
- Khảo sát Công ty đối thủ để đưa ra các chương trình phù hợp nhằm thu hút khách hàng.
- Định kỳ báo cáo công việc, đưa ra đề xuất sáng kiến, biện pháp nhằm khai thác tối đa nguồn khách hàng.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm làm sales trong ngành du lịch.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong mảng tư vấn trải nghiệm các khu vui chơi học sinh, các chương trình trải nghiệm.
Kỹ năng giao tiếp và diễn đạt rõ ràng, rành mạch. Kỹ năng viết tốt là một lợi thế.
Có khả năng đám phán, thuyết phục khách hàng.
Tác phong chuyên nghiệp, lịch sự với khách hàng, ôn hòa với đồng nghiệp.
Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc
Năng động, trẻ trung, nhiệt huyết, và đam mê công việc.
Có tinh thần cầu tiến, kiên trì, tâm huyết, đam mê, mong muốn phát triển bản thân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ + hoa hồng
Được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.
Được tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng Tập đoàn, du lịch nước ngoài đối với cá nhân đạt danh hiệu thi đua.
Được xét khen thưởng, vinh danh hàng năm
Được tham gia rất nhiều các chương trình mang đậm chất Cengroup.
Được tham gia các khóa học đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng những chính sách Phúc lợi mà chỉ những Cenner mới có được.
Thưởng tất cả các ngày Lễ trong năm
Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty.
Được thưởng lương tháng 13.
Được trang bị bảo hiểm sức khỏe PTI.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, Tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-sale-tour-du-lich-thu-nhap-8-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job258420
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm EDUNETWORK PTY LTD
Tuyển Sales thu nhập 10 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
EDUNETWORK PTY LTD
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company
Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH DNXH Thế hệ số
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa
Công ty TNHH DNXH Thế hệ số
Hạn nộp: 31/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Tuyển Sale Tour Du Lịch thu nhập 8 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Hùng Vương
Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Phú Thọ
Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Hùng Vương
Hạn nộp: 28/12/2024
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPlus
Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập Tới 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPlus
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Tuyển Vice President thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Tuyển Telesales thu nhập 18 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm EDUNETWORK PTY LTD
Tuyển Sales thu nhập 10 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
EDUNETWORK PTY LTD
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company
Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH DNXH Thế hệ số
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa
Công ty TNHH DNXH Thế hệ số
Hạn nộp: 31/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Tuyển Sale Tour Du Lịch thu nhập 8 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Hùng Vương
Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Phú Thọ
Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Hùng Vương
Hạn nộp: 28/12/2024
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPlus
Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập Tới 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPlus
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Tuyển Vice President thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Tuyển Telesales thu nhập 18 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất