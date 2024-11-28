Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tháp A, Tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

- Khai thác tìm kiếm khách hàng mới, đảm bảo tiếp cận tối đa nguồn khách hàng tiềm năng tại thị trường được phân công.

- Thực hiện tư vấn những dịch vụ du lịch phù hợp đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng; đảm bảo đàm phán thành công.

- Phối hợp/Hỗ trợ các phòng/ban/nhóm ... để công việc diễn ra đúng kế hoạch và chủ trương:

- Tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng cũ.

- Tư vấn các dịch vụ, hỗ trợ giải đáp và giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời.

- Tiếp nhận thông tin, nhu cầu của khách hàng.

- Thực hiện và chịu trách nhiệm về doanh số cá nhân được phân công.

- Khảo sát Công ty đối thủ để đưa ra các chương trình phù hợp nhằm thu hút khách hàng.

- Định kỳ báo cáo công việc, đưa ra đề xuất sáng kiến, biện pháp nhằm khai thác tối đa nguồn khách hàng.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm làm sales trong ngành du lịch.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong mảng tư vấn trải nghiệm các khu vui chơi học sinh, các chương trình trải nghiệm.

Kỹ năng giao tiếp và diễn đạt rõ ràng, rành mạch. Kỹ năng viết tốt là một lợi thế.

Có khả năng đám phán, thuyết phục khách hàng.

Tác phong chuyên nghiệp, lịch sự với khách hàng, ôn hòa với đồng nghiệp.

Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

Năng động, trẻ trung, nhiệt huyết, và đam mê công việc.

Có tinh thần cầu tiến, kiên trì, tâm huyết, đam mê, mong muốn phát triển bản thân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ + hoa hồng

Được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Được tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng Tập đoàn, du lịch nước ngoài đối với cá nhân đạt danh hiệu thi đua.

Được xét khen thưởng, vinh danh hàng năm

Được tham gia rất nhiều các chương trình mang đậm chất Cengroup.

Được tham gia các khóa học đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng những chính sách Phúc lợi mà chỉ những Cenner mới có được.

Thưởng tất cả các ngày Lễ trong năm

Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty.

Được thưởng lương tháng 13.

Được trang bị bảo hiểm sức khỏe PTI.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin