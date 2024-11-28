Tuyển Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện khác CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG

Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện khác Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Km6, đường Bắc Thăng Long

- Nội Bài, Nam Hồng, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện khác Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

(1) Hoạt động kinh doanh dịch vụ hậu mãi (sửa chữa, bảo dưỡng xe) và phụ tùng (after sales):
 Phối hợp với các xưởng trưởng, xây dựng target, kế hoạch hoạt động. Theo dõi kết quả thực hiện của tất cả xưởng: lượt xe, doanh thu, lợi nhuận, chi phí.
 Xây dựng các chính sách thúc đẩy các xưởng, các nhân viên đạt target đề ra.
 Định kỳ Quản lý, giám sát, hỗ trợ nhân viên cấp dưới thực hiện các công việc theo đúng chính sách, qui định của nhà máy ISUZU (IVC).
(2) Hoạt động quan hệ khách hàng (CRS):
 Phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng.
 Ra các chính sách phù hợp với từng khách hàng lớn, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng.
(3) Hoạt động huấn luyện và đào tạo:
 Xây dựng chương trình và giám sát thực hiện huấn luyện nội bộ.
(4) Hoạt động thu hồi công nợ:
 Kiểm tra, phối hợp với nhân viên quản lý công nợ, các xưởng trưởng thu hồi các khoản nợ quá hạn.
(5) Hoạt động 5S- Kaizen xưởng:
 Giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động 5S, hoạt động Kaizen tại các xưởng.
(6) Báo cáo, chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc mọi hoạt động của phòng.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

(1) Giới tính: Nam, từ 30 – 50 tuổi
(2) Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành ô tô hoặc có kiến thức, kinh nghiệm về cơ khí ô tô.
(3) Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương.
(4) Nhanh nhẹn, quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

(1) Lương cơ bản + Lương doanh thu: 25 triệu – 30 triệu/tháng
(2) Thưởng: các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau.
(3) Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm.
(4) Chế độ Bảo hiểm theo quy định.
(5) Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00, từ thứ 2 đến thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Km 6, đường Bắc Thăng Long- Nội Bài, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

