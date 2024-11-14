Tuyển Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện khác CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM

Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện khác

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Showroom BMW Sala

- 12 Mai Chí Thọ, P. An Lợi Đông, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện khác Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Thực hiện Nghiệp vụ Bảo hành của từng thương hiệu theo yêu cầu từ Khối KD DVPT.
• Kiểm soát thực hiện các bản tin kỹ thuật, các chiến dịch dịch vụ được yêu cầu từ Nhà máy, Đối tác.
• Thực hiện và trình xét duyệt chi phí bảo hành, bảo dưỡng. Lưu trữ hồ sơ PDI/PDS, bảo hành, bảo dưỡng, báo cáo kỹ thuật, phụ tùng bảo hành lưu kho/ hủy theo qui định.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô, cơ khí động lực.
• Có kinh nghiệm trên 1 năm làm việc ở vị trí tương đương.
• Tuổi từ 22- 30. Sức khỏe tốt.
• Tiếng Anh chuyên ngành tốt.
• Nắm rõ Chính sách bảo hành, Quy định & Quy trình bảo hành sản phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
• Được đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn MINI toàn cầu.
• Hỗ trợ cơm trưa, đồng phục, cước điện thoại.
• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Các chế độ khác theo quy định của Công ty.
• Mua xe giá ưu đãi dành cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM

CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

