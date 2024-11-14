Tuyển Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện khác CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện khác Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Showroom BMW Sala
- 12 Mai Chí Thọ, P. An Lợi Đông, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện khác Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
• Thực hiện Nghiệp vụ Bảo hành của từng thương hiệu theo yêu cầu từ Khối KD DVPT.
• Kiểm soát thực hiện các bản tin kỹ thuật, các chiến dịch dịch vụ được yêu cầu từ Nhà máy, Đối tác.
• Thực hiện và trình xét duyệt chi phí bảo hành, bảo dưỡng. Lưu trữ hồ sơ PDI/PDS, bảo hành, bảo dưỡng, báo cáo kỹ thuật, phụ tùng bảo hành lưu kho/ hủy theo qui định.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô, cơ khí động lực.
• Có kinh nghiệm trên 1 năm làm việc ở vị trí tương đương.
• Tuổi từ 22- 30. Sức khỏe tốt.
• Tiếng Anh chuyên ngành tốt.
• Nắm rõ Chính sách bảo hành, Quy định & Quy trình bảo hành sản phẩm.
Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM Thì Được Hưởng Những Gì
• Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
• Được đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn MINI toàn cầu.
• Hỗ trợ cơm trưa, đồng phục, cước điện thoại.
• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Các chế độ khác theo quy định của Công ty.
• Mua xe giá ưu đãi dành cho CBNV.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM
