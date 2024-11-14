Tuyển Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện khác CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Showroom BMW Sala - 12 Mai Chí Thọ, P. An Lợi Đông, Thủ Đức

Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện khác

• Thực hiện Nghiệp vụ Bảo hành của từng thương hiệu theo yêu cầu từ Khối KD DVPT.

• Kiểm soát thực hiện các bản tin kỹ thuật, các chiến dịch dịch vụ được yêu cầu từ Nhà máy, Đối tác.

• Thực hiện và trình xét duyệt chi phí bảo hành, bảo dưỡng. Lưu trữ hồ sơ PDI/PDS, bảo hành, bảo dưỡng, báo cáo kỹ thuật, phụ tùng bảo hành lưu kho/ hủy theo qui định.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô, cơ khí động lực.

• Có kinh nghiệm trên 1 năm làm việc ở vị trí tương đương.

• Tuổi từ 22- 30. Sức khỏe tốt.

• Tiếng Anh chuyên ngành tốt.

• Nắm rõ Chính sách bảo hành, Quy định & Quy trình bảo hành sản phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

• Được đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn MINI toàn cầu.

• Hỗ trợ cơm trưa, đồng phục, cước điện thoại.

• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Các chế độ khác theo quy định của Công ty.

• Mua xe giá ưu đãi dành cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM

