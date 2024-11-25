Tuyển Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện khác CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CN KHÁNH HÒA Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: HÃNG XE TẢI UTRUCK, Quốc lộ 1A, Xóm Núi, Vĩnh Phương, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện khác Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Chăm sóc Khách hàng dựa trên DATABASE có sẵn và tìm kiếm khách hàng mới

Tư vấn, thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm xe phù hợp với nhu cầu, đàm phán ký Hợp đồng

Lập hợp đồng bán xe, Hỗ trợ các thủ tục cần thiết nếu khách hàng có nhu cầu vay Ngân hàng, đăng ký đăng kiểm xe.

Thực hiện công tác bàn giao xe, hồ sơ cho khách hàng. Kiểm tra đốc thúc thu hồi công nợ.

Đi thị trường, tổng hợp phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và dòng sản phẩm quản lý.

Tiếp thu các ý kiến phản hồi của khách hàng, báo cáo với Giám đốc kinh doanh để tìm phương hướng giải quyết nếu có thắc mắc, khiếu nại.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ tuổi từ 22- 40 tuổi, khoẻ mạnh, hoạt bát

Tốt nhiệp TC, CĐ, ĐH các ngành nghề, công nghệ Ô tô, cơ khí động lực, kinh tế, Marketing

Không yêu cầu kinh nghiệm (Chưa có kinh nghiệm sẽ đươc đào tạo)

Năng động, nhanh nhẹn, tư duy tốt, kỹ năng thuyết phục, đàm phán tốt.

Có laptop, Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng. internet, maketing online...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CN KHÁNH HÒA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Doanh số cuối năm hấp dẫn,

Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13, du lịch hằng năm, thăm hỏi ốm đau, mừng hiếu hỷ...

Thử việc 2 tháng, ký HĐLĐ đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, thị trường, Marketing, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng...

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CN KHÁNH HÒA Pro Company

