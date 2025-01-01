Giới thiệu SVTECH

SVTECH – Nhà tuyển dụng hàng đầu Trải qua gần 20 năm phát triển, SVTECH đang hướng đến tầm nhìn Trở thành một trong những công ty hàng đầu về tích hợp hệ thống tại Việt Nam và các nước trong Khu vực. Hoạt động trong 03 lĩnh vực trong tâm SI, Cloud Services, Software. Tập thể SVTECHers không ngừng nỗ lực với triết lý Xuất sắc nhất trong lĩnh vực hoạt động. Chọn Tin tưởng để bắt đầu cho mọi mối quan hệ, SVTECH đang là đối tác cao cấp nhất tại Việt Nam của nhiều hãng CNTT hàng đầu thế giới như IBM, HPE, Juniper, Oracle, CIENA, Infinera, AWS v.v… SVTECH vinh dự được tin tưởng đồng hành cùng các khách hàng là những tổ chức lớn trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, điển hình như Viettel, VNPT, Mobilfone, FPT Telecom, Vinamilk, Vin Group, ACB, Sacombank v.v..