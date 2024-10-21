Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ
- Bình Phước: Trung Tâm Kim Hoàn PNJ 132 (Số 351 Nguyễn Tất Thành, KP4, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước), Phước Long ...và 6 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng.
Trưng bày, bảo quản, chăm sóc hàng hóa.
Quản lý hàng hóa, công cụ, dụng cụ. Tổng hợp trọng lượng và số lượng hàng hóa, công cụ dụng cụ... nhập- xuất - tồn mỗi ngày và trong tháng.
Chăm sóc, duy trì và phát triển khách hàng.
Lập danh sách khách hàng, quản lý thông tin khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng
Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng.
Trưng bày, bảo quản, chăm sóc hàng hóa.
Quản lý hàng hóa, công cụ, dụng cụ. Tổng hợp trọng lượng và số lượng hàng hóa, công cụ dụng cụ... nhập- xuất - tồn mỗi ngày và trong tháng.
Chăm sóc, duy trì và phát triển khách hàng.
Lập danh sách khách hàng, quản lý thông tin khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong việc bán hàng tại các cửa hàng/showroom ngành trang sức, bán lẻ, thời trang, điện tử cao cấp...từ 1.5 năm trở lên
Có tính thẩm mỹ, biết cách trưng bày hàng hóa đẹp mắt, thu hút.
Kỹ năng: Có khả năng giao tiếp, xử lý tính huống tốt.
Khả năng lĩnh hội, ham học hỏi và có tính cầu tiến.
Tính toán nhanh, chính xác
Có tố chất kinh doanh, chăm sóc khách hàng
Thời gian đi làm: ca xoay (48h/tuần theo sự sắp xếp của CHT)
Bằng cấp : Tốt nghiệp THPT trở lên.
Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh tương xứng khả năng làm việc.
Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Tháng 13,14,15 Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty ....
Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định và các bảo hiểm khác như Bảo hiểm 24/24,bảo hiểm
Premium healthcare tùy vào cấp bậc.
Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ nhân viêna.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động.
Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên.
Các họat động tập thể: Team Building, Ngày hội gia đình, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao, nghỉ mát...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI