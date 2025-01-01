Danh sách Công ty >

Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

1000+ Nhân viên
Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Được thành lập từ năm 2004, Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) đã trải qua 18 năm hoạt động với những bước tiến vượt bậc. Với hệ sinh thái đa ngành nghề bao gồm 05 lĩnh vực hoạt động: Năng lượng, Hạ tầng - Xây dựng, Bất Động sản, Công nghiệp thông tin điện tử. Trungnam Group đã phát triển và trở thành một Tập đoàn tư nhân lớn mạnh với hơn 2.000 cán bộ nhân viên và 24 công ty thành viên hoạt động khắp các tỉnh thành trên cả nước. Với tầm nhìn dài hạn và triết lý kinh doanh "Đầu tư Bền vững – Xây dựng Tương lai" Trungnam Group đã thực hiện những thay đổi mạnh mẽ để gặt hái được thành công vượt trội, duy trì vị thế của mình cũng như tạo nên những giá trị bền vững trong suốt quá trình phát triển. Bắt đầu từ năm 2018, Trung Nam đã bước vào một KỶ NGUYÊN MỚI – Phát Triển Thịnh Vượng và Bền Vững thông qua các dự án Năng lượng tái tạo tầm cỡ. Tính đến tháng 10/2021 Trung Nam đã đóng góp 1,63GW Năng lượng vào lưới điện quốc gia, dẫn đầu khối doanh nghiệp tư nhân tham gia ngành công nghiệp này.

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 17/09/2025

Hồ Chí Minh Bắc Ninh Hậu Giang Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm

