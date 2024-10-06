Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 65 Triệu

Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 65 Triệu

Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji

Kỹ sư cầu nối

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji

Mức lương
Đến 65 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Việt, số 01 Phố Thái Hà, P Trung Liệt, Q Đống Đa, TP Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương Đến 65 Triệu

Trở thành Kỹ sư cầu nối cho dự án giữa đội phát triển ở Việt Nam với khách hàng Nhật Bản
Trao đổi trực tiếp với khách hàng qua email, skype (hoặc chatwork, slack) để điều chỉnh thống nhất yêu cầu
Quản lý tiến độ dự án, báo cáo công việc định kỳ với khách hàng và quản lý dự án
Loại hình dự án: Các hệ thống web-application (sử dụng ngôn ngữ PHP, ASP.NET)
Chi tiết khác trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Trở thành Kỹ sư cầu nối cho dự án giữa đội phát triển ở Việt Nam với khách hàng Nhật Bản
Trao đổi trực tiếp với khách hàng qua email, skype (hoặc chatwork, slack) để điều chỉnh thống nhất yêu cầu
Quản lý tiến độ dự án, báo cáo công việc định kỳ với khách hàng và quản lý dự án
Loại hình dự án: Các hệ thống web-application (sử dụng ngôn ngữ PHP, ASP.NET)
Chi tiết khác trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Đến 65 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu cơ bản:
Tiếng Nhật từ N2 trở lên
Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Nhật Bản
Có kinh nghiệm sử dụng ít nhất một trong các ngôn ngữ Python, Java, .Net, Nodejs...
Tiếng Nhật từ N2 trở lên
Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Nhật Bản
Có kinh nghiệm sử dụng ít nhất một trong các ngôn ngữ Python, Java, .Net, Nodejs...
Điểm cộng nếu có:
Hiểu biết về văn hoá, phong cách làm việc của người Nhật
Có kinh nghiệm quản lý dự án
Có khả năng leadership, có ý thức trách nhiệm cao , có tinh thần làm việc teamwork
Có kinh nghiệm làm việc và học tập ở Nhật Bản
Hiểu biết về văn hoá, phong cách làm việc của người Nhật
Có kinh nghiệm quản lý dự án
Có khả năng leadership, có ý thức trách nhiệm cao , có tinh thần làm việc teamwork
Có kinh nghiệm làm việc và học tập ở Nhật Bản

Tại Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

Có phụ cấp ăn trưa , trợ cấp tiếng anh, tiếng Nhật.
Thời gian làm việc 5 ngày/ tuần từ 8h30 đến 18h00 (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật).
Chế độ thời gian làm việc linh hoạt, tăng ngày nghỉ phép.
Tham gia đầy đủ Bảo hiểm tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Tối thiểu 13 tháng lương 1 năm, thưởng Tết... và các khoản thưởng khác.
Đánh giá tăng lương 2 lần/năm.
Tham gia các sự kiện ngoại khóa, hoạt động Team Building, Workshop, tiệc sinh nhật hàng tháng,...
Du lịch 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài.
Cơ hội nghề nghiệp
Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ tài năng, đam mê và có lý tưởng lớn
Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc
Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.
Có nhiều cơ hội đi onsite làm việc 2 tuần – 3 tháng hoặc lâu hơn tùy nguyện vọng.
Có phụ cấp ăn trưa , trợ cấp tiếng anh, tiếng Nhật.
Thời gian làm việc 5 ngày/ tuần từ 8h30 đến 18h00 (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật).
Chế độ thời gian làm việc linh hoạt, tăng ngày nghỉ phép.
Tham gia đầy đủ Bảo hiểm tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Tối thiểu 13 tháng lương 1 năm, thưởng Tết... và các khoản thưởng khác.
Đánh giá tăng lương 2 lần/năm.
Tham gia các sự kiện ngoại khóa, hoạt động Team Building, Workshop, tiệc sinh nhật hàng tháng,...
Du lịch 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài.
Cơ hội nghề nghiệp
Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ tài năng, đam mê và có lý tưởng lớn
Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc
Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.
Có nhiều cơ hội đi onsite làm việc 2 tuần – 3 tháng hoặc lâu hơn tùy nguyện vọng.
Môi trường làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, công bằng.
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Leader, quản lý.
Tinh thần làm việc nhóm tốt, hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp.
Tham gia các khóa học training tiếng Nhật, kỹ năng mềm, kiến thức kỹ thuật.
Tham gia các Club Game, Bóng đá, Tiếng Nhật.
Có cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, công bằng.
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Leader, quản lý.
Tinh thần làm việc nhóm tốt, hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp.
Tham gia các khóa học training tiếng Nhật, kỹ năng mềm, kiến thức kỹ thuật.
Tham gia các Club Game, Bóng đá, Tiếng Nhật.
Có cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji

Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Việt, số 01 Phố Thái Hà, P Trung Liệt, Q Đống Đa, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

