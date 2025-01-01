Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

Thành lập từ năm 2005, Golden Gate (Công Ty Cổ phần tập đoàn Golden Gate (Golden Gate Group) là đơn vị tiên phong áp dụng mô hình chuỗi nhà hàng tại Việt Nam, với 5 phong cách ẩm thực chính, bao gồm: Lẩu, Nướng, Á, Âu và đồ uống. Golden Gate hiện sở hữu hơn 26 thương hiệu cùng hơn 500 nhà hàng đa phong cách trên 40 tỉnh thành, phục vụ hơn 20 triệu lượt khách hàng mỗi năm và vẫn đang không ngừng phát triển mạnh mẽ. Tầm nhìn: "Lựa chọn Ẩm thực số 1" Sứ mệnh: "Nhân viên hạnh phúc - Khách hàng hài lòng" Triết lí kinh doanh: "Nâng cao chất lượng cuộc sống" Thành lập từ năm 2005, Golden Gate (Công Ty Cổ phần tập đoàn Golden Gate (Golden Gate Group) là đơn vị tiên phong áp dụng mô hình chuỗi nhà hàng tại Việt Nam, với 5 phong cách ẩm thực chính, bao gồm: Lẩu, Nướng, Á, Âu và đồ uống. Golden Gate hiện sở hữu hơn 26 thương hiệu cùng hơn 500 nhà hàng đa phong cách trên 40 tỉnh thành, phục vụ hơn 20 triệu lượt khách hàng mỗi năm và vẫn đang không ngừng phát triển mạnh mẽ. Tầm nhìn: "Lựa chọn Ẩm thực số 1" Sứ mệnh: "Nhân viên hạnh phúc - Khách hàng hài lòng" Triết lí kinh doanh: "Nâng cao chất lượng cuộc sống" Xem thêm