Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

banner-company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

500 - 1000 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

Thành lập từ năm 2005, Golden Gate (Công Ty Cổ phần tập đoàn Golden Gate (Golden Gate Group) là đơn vị tiên phong áp dụng mô hình chuỗi nhà hàng tại Việt Nam, với 5 phong cách ẩm thực chính, bao gồm: Lẩu, Nướng, Á, Âu và đồ uống. Golden Gate hiện sở hữu hơn 26 thương hiệu cùng hơn 500 nhà hàng đa phong cách trên 40 tỉnh thành, phục vụ hơn 20 triệu lượt khách hàng mỗi năm và vẫn đang không ngừng phát triển mạnh mẽ. Tầm nhìn: "Lựa chọn Ẩm thực số 1" Sứ mệnh: "Nhân viên hạnh phúc - Khách hàng hài lòng" Triết lí kinh doanh: "Nâng cao chất lượng cuộc sống" Thành lập từ năm 2005, Golden Gate (Công Ty Cổ phần tập đoàn Golden Gate (Golden Gate Group) là đơn vị tiên phong áp dụng mô hình chuỗi nhà hàng tại Việt Nam, với 5 phong cách ẩm thực chính, bao gồm: Lẩu, Nướng, Á, Âu và đồ uống. Golden Gate hiện sở hữu hơn 26 thương hiệu cùng hơn 500 nhà hàng đa phong cách trên 40 tỉnh thành, phục vụ hơn 20 triệu lượt khách hàng mỗi năm và vẫn đang không ngừng phát triển mạnh mẽ. Tầm nhìn: "Lựa chọn Ẩm thực số 1" Sứ mệnh: "Nhân viên hạnh phúc - Khách hàng hài lòng" Triết lí kinh doanh: "Nâng cao chất lượng cuộc sống" Xem thêm

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng 6, Tòa Toyota, 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/c-ng-ty-c-ph-n-t-p-do-n-golden-gate-pro-company-ntd147110
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dược Phẩm Thăng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dược Phẩm Thăng Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội
12 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 10 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng Công Ty TNHH Thiết Kế Mỹ Thuật Và Quảng Cáo Hưng Thịnh
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Đến 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NIW VIỆT NAM
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Nhà Việt 24H làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Nhà Việt 24H
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 23 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tới 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thuế Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Toàn Đắc Lộc làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Toàn Đắc Lộc
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Du Lịch Viettourist
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Từ 3 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 15 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Visimex làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Visimex
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất Sigma Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất Sigma Việt Nam
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 15 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hà Nội Laptop678
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm