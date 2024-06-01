Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

banner-company

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Quận 12, Hồ Chí Minh
Chưa cập nhật
0 người theo dõi

Giới thiệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp và chuẩn SEO. Với mục tiêu hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp xây dựng hình ảnh và thương hiệu trực tuyến, Nina mang đến giải pháp thiết kế website toàn diện, giúp khách hàng quản lý nội dung một cách đơn giản và hiệu quả thông qua trang quản trị dễ sử dụng. Ngoài dịch vụ thiết kế website, Nina còn cung cấp các dịch vụ liên quan đến tên miền và hosting chất lượng cao. Khách hàng có thể đăng ký tên miền phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình, cũng như được hỗ trợ quản lý các bản ghi DNS thông qua Control Panel một cách miễn phí. Những dịch vụ này nhằm giúp khách hàng sở hữu một nền tảng vững mạnh để phát triển giao dịch thương mại trên Internet. Công ty cũng cung cấp giải pháp Email Server chuyên dụng dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu cao về số lượng email, nhằm đảm bảo hoạt động giao dịch thương mại diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Với đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, Nina cam kết mang đến dịch vụ tận tâm và chu đáo, giúp khách hàng yên tâm trong việc xây dựng và quản lý trang web của mình. Chính sách bảo hiểm Được hưởng bảo hiểm sức khỏe. Được hưởng bảo hiểm xã hội. Các hoạt động ngoại khóa Du lịch Team building Lịch sử thành lập

Tin tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 32 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 32 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Hạn nộp: 15/09/2025

Hồ Chí Minh 7 - 32 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 18 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Hạn nộp: 17/09/2025

Hồ Chí Minh 6 - 18 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 24 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 24 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Hạn nộp: 15/09/2025

Hồ Chí Minh 8 - 24 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Chưa cập nhật

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-dich-vu-nina-ntd143707
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Công nghệ Thông tin SALESCORE CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu SALESCORE CO., LTD
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực tập sinh Top On Seek (TOS) Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu Top On Seek (TOS) Ltd.
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THANH THÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THANH THÚC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Trên 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH MTV Takazono Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH MTV Takazono Việt Nam
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phân Tích Dữ Liệu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH FAVOLIST5 ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH FAVOLIST5 ASIA
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TVT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TVT GROUP
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm