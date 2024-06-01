Giới thiệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp và chuẩn SEO. Với mục tiêu hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp xây dựng hình ảnh và thương hiệu trực tuyến, Nina mang đến giải pháp thiết kế website toàn diện, giúp khách hàng quản lý nội dung một cách đơn giản và hiệu quả thông qua trang quản trị dễ sử dụng. Ngoài dịch vụ thiết kế website, Nina còn cung cấp các dịch vụ liên quan đến tên miền và hosting chất lượng cao. Khách hàng có thể đăng ký tên miền phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình, cũng như được hỗ trợ quản lý các bản ghi DNS thông qua Control Panel một cách miễn phí. Những dịch vụ này nhằm giúp khách hàng sở hữu một nền tảng vững mạnh để phát triển giao dịch thương mại trên Internet. Công ty cũng cung cấp giải pháp Email Server chuyên dụng dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu cao về số lượng email, nhằm đảm bảo hoạt động giao dịch thương mại diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Với đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, Nina cam kết mang đến dịch vụ tận tâm và chu đáo, giúp khách hàng yên tâm trong việc xây dựng và quản lý trang web của mình. Chính sách bảo hiểm Được hưởng bảo hiểm sức khỏe. Được hưởng bảo hiểm xã hội. Các hoạt động ngoại khóa Du lịch Team building Lịch sử thành lập