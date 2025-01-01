Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Poshaco hướng đến mục tiêu trở thành tập đoàn sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tôn thép hàng đầu tại thị trường Việt Nam và khu vực châu Á. Tiền thân là doanh nghiệp tư nhân Sỹ Hưởng được thành lập vào năm 1996, phát triển với định hướng trở thành đơn vị cung cấp các sản phẩm tôn cán sóng, tấm lợp bao che dân dụng. Khởi đầu là một công ty gia đình, tất cả các thành viên đều có chung khát vọng khởi nghiệp to lớn, tài sản mà doanh nghiệp có lúc bấy giờ chỉ là một nhà xưởng 300m2 và một dây chuyền máy cán tôn nhỏ. Đến nay, tập đoàn Poshaco đã phát triển được hệ sinh thái bền vững bao gồm 6 công ty thành viên: Công ty Cổ phần Sản xuất Tôn Đoàn Minh; Công ty Hóa chất Đoàn Minh; Công ty Cổ phần Sản xuất Sun Panel; Công ty Cổ phần Tôn Mát Poshaco; Công ty Cổ phần Sản xuất Tôn Màu Poshaco; Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Poshaco. Chúng tôi tự hào là một đội ngũ chuyên nghiệp – tận tình – đáng tin cậy với nguồn nhân sự chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm; công nghệ sản xuất hiện đại; quy trình làm việc bài bản, nghiệm ngặt; cam kết cung cấp những sản phẩm hoàn hảo cả về chất lượng, mẫu mã cũng như giá thành; đáp ứng kỳ vọng cao của mọi khách hàng. Với phương châm "Hợp tác cùng phát triển", chúng tôi sẵn sàng chia sẻ lợi ích và khó khăn cùng khách hàng bằng quan hệ hợp tác bền vững, triết lý kinh doanh lâu dài.