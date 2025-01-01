Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

banner-company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

500 - 1000 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Poshaco hướng đến mục tiêu trở thành tập đoàn sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tôn thép hàng đầu tại thị trường Việt Nam và khu vực châu Á. Tiền thân là doanh nghiệp tư nhân Sỹ Hưởng được thành lập vào năm 1996, phát triển với định hướng trở thành đơn vị cung cấp các sản phẩm tôn cán sóng, tấm lợp bao che dân dụng. Khởi đầu là một công ty gia đình, tất cả các thành viên đều có chung khát vọng khởi nghiệp to lớn, tài sản mà doanh nghiệp có lúc bấy giờ chỉ là một nhà xưởng 300m2 và một dây chuyền máy cán tôn nhỏ. Đến nay, tập đoàn Poshaco đã phát triển được hệ sinh thái bền vững bao gồm 6 công ty thành viên: Công ty Cổ phần Sản xuất Tôn Đoàn Minh; Công ty Hóa chất Đoàn Minh; Công ty Cổ phần Sản xuất Sun Panel; Công ty Cổ phần Tôn Mát Poshaco; Công ty Cổ phần Sản xuất Tôn Màu Poshaco; Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Poshaco. Chúng tôi tự hào là một đội ngũ chuyên nghiệp – tận tình – đáng tin cậy với nguồn nhân sự chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm; công nghệ sản xuất hiện đại; quy trình làm việc bài bản, nghiệm ngặt; cam kết cung cấp những sản phẩm hoàn hảo cả về chất lượng, mẫu mã cũng như giá thành; đáp ứng kỳ vọng cao của mọi khách hàng. Với phương châm “Hợp tác cùng phát triển”, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ lợi ích và khó khăn cùng khách hàng bằng quan hệ hợp tác bền vững, triết lý kinh doanh lâu dài. Poshaco hướng đến mục tiêu trở thành tập đoàn sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tôn thép hàng đầu tại thị trường Việt Nam và khu vực châu Á. Tiền thân là doanh nghiệp tư nhân Sỹ Hưởng được thành lập vào năm 1996, phát triển với định hướng trở thành đơn vị cung cấp các sản phẩm tôn cán sóng, tấm lợp bao che dân dụng. Khởi đầu là một công ty gia đình, tất cả các thành viên đều có chung khát vọng khởi nghiệp to lớn, tài sản mà doanh nghiệp có lúc bấy giờ chỉ là một nhà xưởng 300m2 và một dây chuyền máy cán tôn nhỏ. Đến nay, tập đoàn Poshaco đã phát triển được hệ sinh thái bền vững bao gồm 6 công ty thành viên: Công ty Cổ phần Sản xuất Tôn Đoàn Minh; Công ty Hóa chất Đoàn Minh; Công ty Cổ phần Sản xuất Sun Panel; Công ty Cổ phần Tôn Mát Poshaco; Công ty Cổ phần Sản xuất Tôn Màu Poshaco; Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Poshaco. Chúng tôi tự hào là một đội ngũ chuyên nghiệp – tận tình – đáng tin cậy với nguồn nhân sự chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm; công nghệ sản xuất hiện đại; quy trình làm việc bài bản, nghiệm ngặt; cam kết cung cấp những sản phẩm hoàn hảo cả về chất lượng, mẫu mã cũng như giá thành; đáp ứng kỳ vọng cao của mọi khách hàng. Với phương châm “Hợp tác cùng phát triển”, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ lợi ích và khó khăn cùng khách hàng bằng quan hệ hợp tác bền vững, triết lý kinh doanh lâu dài. Xem thêm

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Hạn nộp: 30/09/2025

Hải Dương 9 - 11 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB

Hạn nộp: 17/10/2025

Hồ Chí Minh 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

Hạn nộp: 19/10/2025

Thái Bình Hưng Yên Hải Phòng 20 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 5 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN

Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN

Hạn nộp: 23/10/2025

Hà Nội 10 - 18 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE

Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE

Hạn nộp: 31/10/2025

Hà Nội 20 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Hạn nộp: 22/10/2025

Hồ Chí Minh 50 - 70 Triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic

Hạn nộp: 23/10/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Số 03, Lô TT04, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 4, Phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/c-ng-ty-c-ph-n-t-p-do-n-th-p-poshaco-ntd148872
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ Sư thu nhập 7 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ THIÊN KIM
7 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ACECONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 19 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ACECONS
14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Fullstack Developer thu nhập 500 - 1500 USD Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AOZ SOFTWARE
500 - 1,500 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Solution Architect BASE BUSINESS SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu BASE BUSINESS SOLUTIONS
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tài chính Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Máy CNC thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN RADON GROUP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 23 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
17 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Project Manager Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,500 USD Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)
Tới 2,500 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm