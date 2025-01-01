Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR

Học viện đào tạo công nghệ và tư vấn du học BKSTAR được thành lập với sứ mệnh nuôi dưỡng và trang bị cho học sinh Việt Nam nền tảng tư duy và rèn luyện kỹ năng cần thiết để gặt hái được thành công khi học trong nước hay tại các nền giáo dục hàng đầu thế giới. Tại BKSTAR, học sinh có cơ hội tham gia chương trình trải nghiệm, định hướng chuyên ngành và môi trường học tập đổi mới sáng tạo để sẵn sàng hội nhập quốc tế trong tương lai. Trong hành trình 10 năm phát triển cùng với sự cam kết tận tâm và chất lượng, học viện BKSTAR là nơi các em học sinh có thể tìm thấy sự hỗ trợ toàn diện để đạt được thành công trong học tập và sự nghiệp, sẵn sàng đối mặt với tương lai không giới hạn thách thức.

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR

Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Hạn nộp: 18/12/2025

Hà Nội 7 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 18/12/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

