CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING

100 - 499 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING

Hình thành từ năm 2016, VGS trải qua bao thăng trầm và thay đổi, từ ngày 01/08/2023, tập đoàn cung cấp các dịch vụ golf hàng đầu Việt Nam chính thức đổi tên thành WGROUP. Được sáng lập với sứ mệnh là sợi dây liên kết sân chơi cộng đồng golf, giúp cho tất cả các tổ chức, cá nhân cùng tham gia, gắn kết góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng golf ngày một vững mạnh. Chúng tôi - wGroup là tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực golf trên thị trường Việt Nam. Chúng tôi đã xây dựng một hệ sinh thái golf với khát khao xã hội hoá môn golf, thu hẹp khoảng cách của môn thể thao này với người dân Việt Nam bằng cách hoàn thiện dịch vụ, đi đầu về công nghệ và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Tập đoàn wGroup gồm 05 công ty thành viên với đa dạng các loại hình dịch vụ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING

Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 19/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

