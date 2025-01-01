Danh sách Công ty >

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

500 - 1000 Nhân viên
Với hơn 14 năm xây dựng và phát triển, CMC Telecom tự hào nằm trong TOP 4 nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông hàng đầu Việt Nam và được vinh danh là 1 trong 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có ảnh hưởng nhất tới Internet Việt Nam trong thập kỷ, tập trung cung cấp dịch vụ Viễn thông - Công nghệ thông tin chất lượng cao cho nhóm khách hàng doanh nghiệp, tổ chức chính phủ, tập đoàn nước ngoài tại VN nổi bật như: Điện toán đám mây trong nước và quốc tế, Datacenter, Kết nối viễn thông trong nước-quốc tế,... Chúng tôi khao khát hướng tới sứ mệnh chinh phục thế giới số, đưa Việt Nam dẫn đầu trong kỷ nguyên số. Trên hành trình đầy thách thức này, chúng tôi đang không ngừng tìm kiếm những người đồng hành trẻ dám thử thách, ham học hỏi với bộ óc đầy sáng tạo và niềm đam mê bất tận cho công nghệ. Nếu bạn là một người trẻ với trái tim rực cháy đam mê và ước muốn đưa Việt Nam đi nhanh hơn, vươn xa hơn trên bản đồ thế giới số, hãy gia nhập cùng đại gia đình CMC Telecom - nơi mọi trái tim yêu công nghệ hòa chung một nhịp.

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Hạn nộp: 17/09/2025

Hà Nội 20 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Hạn nộp: 17/09/2025

Hà Nội 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Hạn nộp: 17/09/2025

Hà Nội 20 - 35 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

