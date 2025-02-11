Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Đức Tín Building, Khu đấu giá 2.55ha Phúc Minh, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Kế toán tổng hợp

Thu thập, kiểm tra các hóa đơn, chứng từ mua vào, chứng từ bán ra.

Kiểm tra và định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh vào phần mềm kế toán: Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, ngân hàng và các nghiệp vụ khác.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết

Thực hiện báo cáo các công việc cho cấp quản lý và các công việc được giao

Phân chia các chi phí cho các chi nhánh

Làm việc với khách hàng khi có yêu cầu từ khách hàng: bổ sung, cung cấp các chứng từ, giải đáp các câu hỏi từ khách hàng

Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc phòng ban khác khi có yêu cầu

Quản lý hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định

Quản lý các kế toán nội bộ

Tính tiền về, làm công nợ với các chi nhánh theo tuần

Công việc cụ thể sẽ được trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp/chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Kinh nghiệm làm việc: Có 5 năm kinh nghiệm trở lên trong công tác kế toán thuế

Chuyên môn kế toán tốt, am hiểu quy định về thuế

Đã từng trực tiếp tham gia quyết toán thuế với cơ quan thuế (bắt buộc)

Kỹ năng mềm: Có trách nhiệm trong công việc

Tư duy tốt, học hỏi nhanh

Yêu cầu khác: Ưu tiên Nữ, độ tuổi không giới hạn

Sử dụng Excel google sheet tốt và phần mềm Misa Amis

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

Phối hợp với các phòng ban để thu thập bộ chứng từ kế toán đầy đủ

Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán Misa Amis

Rà soát công việc của các kế toán chi tiết

Kiểm soát các báo cáo thuế

Lập Bộ Báo cáo tài chính

Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng

Tổ chức lưu trữ hồ sơ kế toán và dữ liệu kế toán theo quy định

Nhận chỉ thị và báo cáo công việc trực tiếp cho KTT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

