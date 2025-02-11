Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
- Hà Nội: Tòa Đức Tín Building, Khu đấu giá 2.55ha Phúc Minh, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Thu thập, kiểm tra các hóa đơn, chứng từ mua vào, chứng từ bán ra.
Kiểm tra và định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh vào phần mềm kế toán: Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, ngân hàng và các nghiệp vụ khác.
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết
Thực hiện báo cáo các công việc cho cấp quản lý và các công việc được giao
Phân chia các chi phí cho các chi nhánh
Làm việc với khách hàng khi có yêu cầu từ khách hàng: bổ sung, cung cấp các chứng từ, giải đáp các câu hỏi từ khách hàng
Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc phòng ban khác khi có yêu cầu
Quản lý hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định
Quản lý các kế toán nội bộ
Tính tiền về, làm công nợ với các chi nhánh theo tuần
Công việc cụ thể sẽ được trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc: Có 5 năm kinh nghiệm trở lên trong công tác kế toán thuế
Chuyên môn kế toán tốt, am hiểu quy định về thuế
Đã từng trực tiếp tham gia quyết toán thuế với cơ quan thuế (bắt buộc)
Kỹ năng mềm: Có trách nhiệm trong công việc
Tư duy tốt, học hỏi nhanh
Yêu cầu khác: Ưu tiên Nữ, độ tuổi không giới hạn
Sử dụng Excel google sheet tốt và phần mềm Misa Amis
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán Misa Amis
Rà soát công việc của các kế toán chi tiết
Kiểm soát các báo cáo thuế
Lập Bộ Báo cáo tài chính
Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng
Tổ chức lưu trữ hồ sơ kế toán và dữ liệu kế toán theo quy định
Nhận chỉ thị và báo cáo công việc trực tiếp cho KTT
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
