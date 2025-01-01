Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES

AKA HOMES xây dựng văn hoá doanh nghiệp bằng cách xây dựng "Chữ tín" trong cả môi trường làm việc và trong môi trường kinh doanh. Chúng tôi xây dựng đội ngũ những con người "Đáng tin cậy" tận tâm hỗ trợ và luôn luôn đồng hành để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ bất động sản chất lượng nhất, góp phần xây dựng thương hiệu ngày càng vững mạnh.

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES

Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES

Hạn nộp: 20/10/2025

Hồ Chí Minh 25 - 50 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Số 1 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức

