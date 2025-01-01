Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES

AKA HOMES xây dựng văn hoá doanh nghiệp bằng cách xây dựng "Chữ tín" trong cả môi trường làm việc và trong môi trường kinh doanh. Chúng tôi xây dựng đội ngũ những con người "Đáng tin cậy" tận tâm hỗ trợ và luôn luôn đồng hành để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ bất động sản chất lượng nhất, góp phần xây dựng thương hiệu ngày càng vững mạnh.