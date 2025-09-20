Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Ngày đăng tuyển: 20/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2025
Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES

Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 1 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, phường An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

– Lập chiến lược hoạt động cho Công ty (gồm hoạch định, chỉ đạo thực hiện và đánh giá chiến lược) đảm bảo các yêu cầu do Hội đồng quản trị Công ty giao cho;
– Thiết lập bộ máy quản lý cấp cao và từng phòng ban trong Công ty;
– Tuyển dụng, đào tạo và vận hành bộ máy nhân sự hiệu quả, chủ trì xây dựng các chính sách quản trị nhân sự và hệ thống quy trình trong toàn Công ty;
– Thực hiện các hoạt động tài chính như huy động, sử dụng và kiểm soát vốn có hiệu quả;
– Chủ trì xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động trong toàn Công ty đảm bảo đạt chỉ tiêu do Hội đồng quản trị giao cho;
– Tổ chức các hoạt động xây dựng văn hóa, thương hiệu cho Công ty;
– Chi tiết công việc trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc điều hành ở một tổ chức có quy mô tương tự;
– Có đầu óc tư duy chiến lược xuất sắc (gồm tư duy tổng hợp, phân tích, hệ thống, sáng tạo và logic);
– Là người đặc biệt kiên nhẫn, quyết đoán, nhạy bén và có khả năng vượt khó cao;
– Hiểu biết sâu rộng về đời sống xã hội, tình hình kinh tế, thị trường, khách hàng;
– Có mối quan hệ sâu rộng với các tổ chức, đoàn thể và đối tác;
- Có kiến thức trong ngành Bất Động Sản
– Có khả năng dẫn dắt, điều hành và tổ chức công việc toàn diện và chi tiết;
– Trình độ tin học và tiếng Anh giao tiếp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương cạnh tranh, thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm
-Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13.
-Môi trường làm việc:hiện đại, thân thiện, thoải mái và ổn định cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức

