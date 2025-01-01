Danh sách Công ty >

CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST (VFLINVEST) ra đời trong bối cảnh thị trường bất động sản mới phục hồi sau giai đoạn khủng hoảng và có sự cạnh tranh gay gắt. Qua đó, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sự uy tín, chuyên nghiệp cao trong chiến lược bán hàng, phát triển dự án và hoạt động đầu tư kinh doanh. VFLINVEST chứng tỏ mình là hình ảnh đẹp nhất: Sự thành công của mỗi đối tác cũng là sự thành công của chính mình. Luôn cho khách hàng biết họ đang được phục vụ bởi những người đã làm hết sức mình bằng tình yêu và sự chân thành.

CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 8 - 15 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Hạn nộp: 18/09/2025

Hà Nội 5 - 7 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Hạn nộp: 31/10/2025

Hà Nội 5 - 8 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

