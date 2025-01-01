Giới thiệu Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech

Hi-Tech là công ty chuyên cung cấp các giải pháp môi trường công nghệ cao với cam kết bền vững cho doanh nghiệp. Tên gọi "Hi-Tech" kết hợp giữa "Hi" và "Tech", thể hiện sự chuyên nghiệp và hiện đại. Logo của Hi-Tech bao gồm hai bàn tay bắt tay, tượng trưng cho sự hợp tác và thành công giữa công ty và khách hàng, đối tác cũng như nhân viên. Vòng tròn xanh lá và nâu biểu thị sự bền vững và phát triển, trong khi hai chiếc lá tượng trưng cho sự dẫn dắt của lãnh đạo và sự hợp tác của đội ngũ nhân viên. Màu xanh lá và xanh dương trong logo thể hiện cam kết của Hi-Tech đối với bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững