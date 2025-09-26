Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 47 BT2 khu đô thị Pháp Vân , Yên Sở, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Thực hiện và quản lý các đầu việc, giám sát và đảm bảo thực thi các nhiệm vụ theo yêu cầu của Giám đốc.

Chủ trì tham mưu Ban lãnh đạo trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy; hệ thống các quy định, quy trình làm việc, quy chế quản lý; văn hóa ứng xử trong toàn công ty;

Chủ trì tham mưu Ban lãnh đạo trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty;

Tham gia xây dựng, giám sát thực hiện các công việc liên quan đến chế độ lương, thưởng, đãi ngộ cho Người lao động;

Xây dựng quy trình và tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá nhân viên định kỳ hàng tháng, quý nhằm đánh giá nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực của Công ty;

Xây dựng chương trình, lập kế hoạch và chiến lược đào tạo phát triển năng lực cho Cán bộ lãnh đạo và Cán bộ nhân viên toàn Công ty;

Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động nội bộ PR, xây dựng môi trường học tập & đào tạo có hệ thống; nhằm mục đích gắn kết mục tiêu, tạo động lực cho CBNV, lan tỏa VHDN từ đó xây dựng, phát triển kinh tế.

Xây dựng hệ thống biểu mẫu hành chính và giám sát việc thực hiện; xây dựng các quy trình liên quan đến nghiệp vụ hành chính;

Công tác khác:

Tham gia tư vấn lĩnh vực tài chính cho doanh nghiệp;

Tham mưu cho Ban GĐ các vấn đề có liên quan đến pháp lý của công ty;

Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.

Trợ lý giám đốc phối hợp cùng các phòng ban theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu công việc đã đề ra.

Luôn nắm chắc những kế hoạch sự kiện và có thể trở thành người phát ngôn đại din của công ty trong một số trường hợp cần thiết.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ độ tuổi từ 30 tuổi trở lên.

Am hiểu về lĩnh vực nhân sự và tài chính

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành như Luật, kinh doanh, kinh tế, tài chính, quản trị nhân sự ...

Có kinh nghiệm làm trợ lý, cố vấn cho Ban Giám đốc ở vị trí tương đương từ 05 năm trở lên.

Thành thạo tin học văn phòng, hiểu biết về lĩnh vực tài chính, nhân sự, pháp chế.

Giải quyết vấn đề nhanh chóng, linh hoạt và chịu được áp lực công việc cao.

Có tầm nhìn chiến lược, khả năng sắp xếp, tổ chức công việc khoa học.

Tại Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 30.000.000 – 40.000.000 VNĐ hoặc thỏa thuận cao hơn khi phỏng vấn theo năng lực đáp ứng công việc.

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các phúc lợi khác.

Thưởng các ngày lễ trong năm, tham gia chương trình team building, du lịch, khám sức khỏe hàng năm, hỗ trợ ăn trưa...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung

