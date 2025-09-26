Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tóm tắt vị trí công việc

Quản lý đội ngũ bán hàng, đào tạo nhân viên bán hàng, thiết lập tiêu chuẩn đánh giá kết quả bán hàng và nhân viên.

Đảm bảo mục tiêu doanh thu, tạo ra chiến lược và mục tiêu bán hàng cho từng vùng, kênh và phát triển chiến lược sản phẩm hiện tại và mới.

Tạo chương trình chính sách bán hàng phù hợp với tình hình thị trường.

Tổ chức hệ thống báo cáo kết quả bán hàng và tổ chức cuộc họp, báo cáo kết quả với quản lý cấp trên.

Phối hợp với các phòng ban khác để xây dựng và thực hiện chiến lược của công ty.

1. Vai trò và trách nhiệm:

Định hướng chiến lược và phương hướng bán hàng để tăng doanh số và thị phần.

Phối hợp với đội ngũ marketing và các phòng ban khác để phát triển chiến lược bán hàng phù hợp.

Quản lý và phát triển đội ngũ bán hàng để đạt được mục tiêu.

Phân tích và lập báo cáo doanh số, xu hướng thị trường để phát triển kế hoạch bán hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác.

Quản trị đội ngũ bán hàng: Đào tạo nhân viên và quản lý bán hàng, thiết lập tiêu chuẩn làm việc, phát triển năng lực cho nhân viên bán hàng, khuyến khích nhân viên và đánh giá kết quả làm việc.

Đảm bảo mục tiêu doanh thu: Thiết lập mục tiêu kinh doanh theo yêu cầu của ban giám đốc, tạo và đề xuất dự báo mục tiêu bán hàng và phát triển cho từng khu vực.

Lập chiến lược phát triển và triển khai cho sản phẩm hiện tại và mới của công ty.

Thiết lập chương trình khuyến mại, chính sách bán hàng, giá sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường và đối thủ.

Phân bổ mục tiêu bán hàng phù hợp cho từng vùng và kênh bán hàng.

Lập kế hoạch hoạt động của bộ phận thương mại, phê duyệt kế hoạch làm việc của nhân viên thương mại theo tháng và tuần.

Theo dõi quá trình làm việc của nhân viên thương mại, tổng hợp báo cáo công việc, đưa ra phương án khắc phục, cải tiến bán hàng và đào tạo lại cho nhân viên.

Tiếp xúc khách hàng, tìm hiểu nhu cầu về sản phẩm mới và chiến lược bán hàng mới.

Tổ chức họp đánh giá, báo cáo kết quả làm việc của phòng ban, tham gia cuộc họp báo cáo kết quả bán hàng, thị trường, đối thủ, đề xuất...với ban lãnh đạo công ty.

Phối hợp với các phòng ban khác để xây dựng hệ thống và thực hiện chiến lược của công ty và giải quyết vấn đề phát sinh trong công việc.

Tăng cường phát triển mối quan hệ ngoại giao có lợi cho hoạt động của công ty, tăng cường học hỏi và phát triển tư duy quản lý và chiến lược kinh doanh mới.