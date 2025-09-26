Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 83 Lê Văn Thủ, Phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

NHIỆM VỤ CHÍNH

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành: Kế toán, Tài chính

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm kế toán tổng hợp

3 năm

Am hiểu các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chính sách thuế hiện hành.

Sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm Kế toán Misa

Kỹ năng phân tích và kiểm soát, quản lý, tổ chức công việc;

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, tư duy logic và tổ chức công việc tốt.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với kiểm toán độc lập, quyết toán thuế.

Tại Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9 - 13 triệu/tháng

Ký Hợp đồng lao động, công việc chính thức Lâu dài – Ổn định.

Phúc lợi đầy đủ: Tham gia BHYT, BHXH, đi du lịch Team building, Thể dục thể thao, phép năm, nghỉ thai sản, ốm đau,…

Lương tháng 13 và thưởng theo hoạt động kinh doanh hiệu quả của công ty.

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung.

Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ để phát triển toàn diện, định hướng phát triển nghề chuyên sâu, nâng cao thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin