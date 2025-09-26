Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 13 Triệu

Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Ngày đăng tuyển: 26/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2025
Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 83 Lê Văn Thủ, Phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

NHIỆM VỤ CHÍNH

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành: Kế toán, Tài chính
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm kế toán tổng hợp
3 năm
Am hiểu các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chính sách thuế hiện hành.
Sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm Kế toán Misa
Kỹ năng phân tích và kiểm soát, quản lý, tổ chức công việc;
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, tư duy logic và tổ chức công việc tốt.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với kiểm toán độc lập, quyết toán thuế.

Tại Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9 - 13 triệu/tháng
Ký Hợp đồng lao động, công việc chính thức Lâu dài – Ổn định.
Phúc lợi đầy đủ: Tham gia BHYT, BHXH, đi du lịch Team building, Thể dục thể thao, phép năm, nghỉ thai sản, ốm đau,…
Lương tháng 13 và thưởng theo hoạt động kinh doanh hiệu quả của công ty.
Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung.
Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ để phát triển toàn diện, định hướng phát triển nghề chuyên sâu, nâng cao thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech

Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 83 Lê Văn Thủ, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

