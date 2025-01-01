Danh sách Công ty >

Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung

Công ty TNHH In và Dịch Vụ - Thương Mại Quang Trung với 20 năm hoạt động trong lĩnh vực in ấn, sản xuất bao bì. Đón đầu xu hướng phát triển, Quang Trung đã trở thành một trong các doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam tiến bước vào lĩnh vực sản xuất vải không dệt và túi vải không dệt. Đưa ra giải pháp thay thế bao bì không tiêu hủy (nilon) bằng sản phẩm vải tự hủy, thân thiện với môi trường. Song song với lĩnh vực vải không dệt, ngành in và bao bì nhãn mác đang góp vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động của các doanh nghiệp. Công ty Quang Trung nắm rõ được điều đó nên đã đầu tư thêm thiết bị in và sau in, khép kín từ khâu thiết kế tạo bản in, in và hoàn thiện sản phẩm. Các sản phẩm in ấn bao bì được sản xuất bằng công nghệ với máy in Offset nhập khẩu công nghệ Châu Âu. Cùng với đội ngũ trẻ chuyên nghiệp, nhiệt huyết, công ty Quang Trung đã nhận được sự tín nhiệm của khách hàng trong nước và quốc tế.

Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung

Địa chỉ
Lô 14 BT3 KĐT Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

