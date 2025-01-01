Giới thiệu CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

Á Châu logistics Là đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian nhập hàng từ các website thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm: - Tư vấn tìm kiếm nguồn hàng trên các website bán buôn, bán lẻ hàng đầu Trung Quốc như alibaba.com, 1688.com, taobao.com, tmall.com... - Mua hàng và kiểm tra hàng hóa - Đóng gói và làm việc với các đơn vị vận chuyển hàng hóa về Việt Nam - Khiếu nại nhà cung cấp, hỗ trợ đổi trả hàng hóa Mục tiêu của Á Châu logistics là luôn dẫn đầu trong việc xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Á Châu logistics luôn tự hào là đơn vị tiên phong thực hiện những cam kết mang tính thay đổi, dẫn dắt và đòi hỏi cao đối với thị trường: Á Châu logistics Là đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian nhập hàng từ các website thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm: - Tư vấn tìm kiếm nguồn hàng trên các website bán buôn, bán lẻ hàng đầu Trung Quốc như alibaba.com, 1688.com, taobao.com, tmall.com... - Mua hàng và kiểm tra hàng hóa - Đóng gói và làm việc với các đơn vị vận chuyển hàng hóa về Việt Nam - Khiếu nại nhà cung cấp, hỗ trợ đổi trả hàng hóa Mục tiêu của Á Châu logistics là luôn dẫn đầu trong việc xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Á Châu logistics luôn tự hào là đơn vị tiên phong thực hiện những cam kết mang tính thay đổi, dẫn dắt và đòi hỏi cao đối với thị trường: Xem thêm