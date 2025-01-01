Danh sách Công ty >

Với mong muốn mang thương hiệu Việt vươn tầm Thế Giới, gần 20 năm gieo trồng hoài bão, Tập đoàn Đại Việt không chỉ là một doanh nghiệp, mà còn gắn liền với nhiều dự án nhân ái, trở thành "Thương Hiệu Vì Cộng Đồng" trong lòng người tiêu dùng. Đại Việt phát triển mạnh ở 2 mảng: Nhà thầu và các dòng sản phẩm dân dụng. Những sản phẩm dân dụng được Đại Việt nghiên cứu và phát triển có ý nghĩa với sức khỏe, thiết thực cho cuộc sống như: máy làm mát, máy lọc nước, ghế massage, máy chạy bộ, thiết bị nhà bếp... Đại Việt đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái an toàn, thân thiện và tiện lợi ngay trong chính ngôi nhà của bạn, bằng các sản phẩm chất lượng được nghiên cứu nghiêm túc và thông qua những kiểm định khắt khe. Với bạn, đó là một sản phẩm. Với chúng tôi, đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả tập thể.

Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa chỉ
Tầng 12, Tòa nhà PICO, Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM

