Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Lô 109, KCN Amata, Phường Long Binh,, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Thi công theo bản vẽ và thiết kế bản vẽ tủ điện động lực và điều khiển/ các thiết bị cơ khí khác

- Phối hợp với kỹ sư triển khai công tác thi công, nghiệm thu tại công trình;

- Lập báo cáo sữa chữa/ lắp đặt/ lỗi .. của thiết bị từ công trình;

- Thực hiện lắp ráp/ thi công theo bảng tiến độ và phân công công việc

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Trình độ Cao đẳng trở lên các ngành Hóa, Công nghệ Hóa, Vật liệu Hóa, Cơ khí, máy móc.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong phòng Lab.

- Đi làm hành chánh hoặc đi ca.

Tại Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, công bằng.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

- Được hưởng các chế độ và phúc lợi của công ty: Tăng lương hằng năm, thưởng lương tháng 13,14, thưởng thâm niên 1 chỉ vàng SJC, tiền lễ, tết, kết hôn, sinh nhật, quà trung thu, tất niên, du lịch, khám sức khỏe định kỳ, bữa trưa hàng ngày có thêm chè, sữa, trái cây v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm

