Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa HH2 FLC Garden City, phường Đại Mỗ (gần Aeon Hà Đông), Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng, tham gia phát triển thị trường.

Tham gia cùng nhân viên chính thức trong toàn bộ quy trình: tiếp cận, giới thiệu sản phẩm, tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, theo dõi thanh toán và cung ứng sản phẩm cáp & phụ kiện đấu nối thương hiệu Heizka.

Học hỏi và rèn luyện kỹ năng chào bán, giao tiếp, đàm phán.

Hỗ trợ thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học khối Kinh tế, Thương mại, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc ngành liên quan.

Giới tính: Ưu tiên Nam.

Kỹ năng: Thành thạo Word, Excel; giao tiếp tốt; ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm.

Thái độ: Trung thực, nhanh nhẹn, cầu tiến; mong muốn phát triển trong lĩnh vực Kinh doanh.

Sức khỏe: Tốt, sẵn sàng đi công tác khi cần. Biết lái xe ô tô là 1 lợi thế.

Độ tuổi: Dưới 30 tuổi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian học việc: Tối thiểu 02 tháng

Lương học việc 6-8 triệu

Đào tạo: Được huấn luyện trực tiếp bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm, học kỹ năng bán hàng & kiến thức sản phẩm.

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h30 – 17h30).

Hỗ trợ: Trợ cấp thực tập + phụ cấp theo chính sách công ty.

Cơ hội: Được đào tạo bởi các Pro Sale kinh nghiệm lâu năm. Sau kỳ học việc, ứng viên tiềm năng có thể được xem xét trở thành Nhân viên Kinh doanh chính thức với thu nhập:

Lương cứng: 8.000.000 VNĐ + HH, thu nhập lên tới 20-25 triệu nếu làm tốt

Hoa hồng: Theo doanh số đạt được, không giới hạn.

Phúc lợi: Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Nhà nước khi trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin