Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm

banner-company

Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm

500 - 1000 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm

Công ty TNHH CN Nhựa Phú Lâm được thành lập và cấp giấy phép đầu tư vào ngày 12 tháng 7 năm 1997, vốn đầu tư nước ngoài 100% (Đài Loan). Chuyên sản xuất các loại nhựa giả da nhân tạo PVC, PU tiêu thụ tại thị trường trong nước và quốc tế. Vốn đầu tư: USD 36.000.000 Diện tích nhà xưởng ở Việt Nam: Xưởng Hải Phòng : 60,000 m2 ; Xưởng Đồng Nai: 60,295 m2 Số lượng nhân viên 975 người。 Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và cung cấp những sản phẩm như giả da, giả da xốp, giả da mềm, màng nhựa và da PU thích hợp làm nội thất, túi xách, giày dép, bóng, may mặc, áo mưa, băng keo, văn phòng phẩm, bang rôn quảng cáo ...xuất khẩu chiếm 50% sản lượng tiêu thụ trên toàn cầu đồng thời cung cấp vật liệu cho Yamaha, Toyota, Honda, Suzuki, Ashley, Coach, Guess cùng các nhà sản xuất nổi tiếng khác trên thế giới.

Tin tuyển dụng Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm

Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm

Hạn nộp: 11/10/2025

Đồng Nai 9 - 11 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Lô 109, KCN Amata, Phường Long Binh, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/chi-nhanh-cong-ty-co-phan-cong-nghiep-nhua-phu-lam-ntd189643
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUE BELT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUE BELT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Thiết kế nội thất Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn May Mặc Alliance One làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn May Mặc Alliance One
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển và cung cấp dịch vụ AI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển và cung cấp dịch vụ AI Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH 1 thành viên công nghệ và truyền thông 3i làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH 1 thành viên công nghệ và truyền thông 3i
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Sơn Nero làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Sơn Nero
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NGÂN ANH PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NGÂN ANH PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 20 Triệu Công ty Cổ phần VInpearl
11 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AG BIZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AG BIZ
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN FME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN FME
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH HOME APPLIANCE CMC (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HOME APPLIANCE CMC (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm