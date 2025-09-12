Giới thiệu Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm

Công ty TNHH CN Nhựa Phú Lâm được thành lập và cấp giấy phép đầu tư vào ngày 12 tháng 7 năm 1997, vốn đầu tư nước ngoài 100% (Đài Loan). Chuyên sản xuất các loại nhựa giả da nhân tạo PVC, PU tiêu thụ tại thị trường trong nước và quốc tế. Vốn đầu tư: USD 36.000.000 Diện tích nhà xưởng ở Việt Nam: Xưởng Hải Phòng : 60,000 m2 ; Xưởng Đồng Nai: 60,295 m2 Số lượng nhân viên 975 người。 Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và cung cấp những sản phẩm như giả da, giả da xốp, giả da mềm, màng nhựa và da PU thích hợp làm nội thất, túi xách, giày dép, bóng, may mặc, áo mưa, băng keo, văn phòng phẩm, bang rôn quảng cáo ...xuất khẩu chiếm 50% sản lượng tiêu thụ trên toàn cầu đồng thời cung cấp vật liệu cho Yamaha, Toyota, Honda, Suzuki, Ashley, Coach, Guess cùng các nhà sản xuất nổi tiếng khác trên thế giới.