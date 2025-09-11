Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 240a Dương Đình Hội, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tiếp nhận và xử lý thông tin của khách hàng được giao và phát triển khách hàng mới
Thực hiện báo giá, xử lý và chốt đơn hàng
Chốt hợp đồng với khách hàng, lên đơn bán hàng
Hỗ trợ khách hàng sau bán hàng (Tiếp nhận thông tin: Khiếu nại, bảo hành,...)
Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng
Thực hiện các đề xuất nhập, gỡ, giữ hàng...trên phần mềm
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 25 tuổi trở lên
Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc liên quan
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên, từng làm dự án trong ngành Xây dựng hoặc Cơ điện
Ngoại hình ưu nhìn, khả năng ngoại giao và quan hệ tốt
Có khả năng chịu áp lực công việc cao, là người biết làm việc độc lập, theo nhóm
Có tính kỷ luật cao, trung thực, năng động, dám chịu trách nhiệm, yêu thích kinh doanh
Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Thỏa thuận lương cứng từ 8 – 12 triệu/tháng + Hoa hồng
Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...
Xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Chế độ nghỉ mát hàng năm, hàng quý theo kết quả kinh doanh của Công ty
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
